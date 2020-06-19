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Общество

В Бишкеке среди учеников школ прошел конкурс научных проектов

В Бишкеке провели конкурс исследовательских проектов «Мы интеллектуалы XXI века» среди учеников городских школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в этом году конкурс прошел в онлайн-формате. Школьники презентовали научные проекты в сфере энергетики, информационных и коммуникационных технологий, программирования, робототехники, а также социальных и гуманитарных наук.

«Ученики школы № 61 подготовили проекты «Онлайн-карта рынка «Дордой», «Виртуальная химия: VICL», «Манипулятор-переводчик», которые помогут парализованным людям общаться с близкими благодаря простым кодам и датчикам. По количеству призовых мест лидирует школа № 61, у учеников 12 призовых мест. У школы № 12 — семь призовых мест, на третьем месте — школы № 26 и 33», — рассказали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156671/
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