В Бишкеке среди учеников школ прошел конкурс научных проектов

В Бишкеке провели конкурс исследовательских проектов «Мы интеллектуалы XXI века» среди учеников городских школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в этом году конкурс прошел в онлайн-формате. Школьники презентовали научные проекты в сфере энергетики, информационных и коммуникационных технологий, программирования, робототехники, а также социальных и гуманитарных наук.

«Ученики школы № 61 подготовили проекты «Онлайн-карта рынка «Дордой», «Виртуальная химия: VICL», «Манипулятор-переводчик», которые помогут парализованным людям общаться с близкими благодаря простым кодам и датчикам. По количеству призовых мест лидирует школа № 61, у учеников 12 призовых мест. У школы № 12 — семь призовых мест, на третьем месте — школы № 26 и 33», — рассказали в муниципалитете.