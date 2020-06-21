Неделя-24. Кыргызстан обновил премьер-министра и несколько громких арестов

Несомненно самым неожиданным событием недели стала отставка премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева. Конечно, все уже давно пророчили и хотели, чтобы он покинул свой пост. Премьер-министр держался до последнего. Многие связывают его отставку со скандальным уголовным делом по продаже радиочастот. Мухаммедкалый Абылгазиев все обвинения отвергает. Так что пока непонятно, как будет развиваться с ним ситуация дальше.

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Вакантным место главы правительства было недолго — за пару дней депутаты и президент одобрили на пост первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Ничего особого с ним в республике не связывают — мол, новый созыв Жогорку Кенеша через три-четыре месяца все равно будет решать вопрос по новому премьеру. Но в Кыргызстане настолько бестолковая и непредсказуемая кадровая политика, что можно ожидать чего угодно. Так что нового главу правительства списывать со счетов все-таки не стоит.

На уходящей неделе произошло несколько громких арестов:

ГКНБ задержал бывшего генерального директора государственного предприятия «Кыргыз темир жолу». Сейчас идет досудебное производство по фактам коррупции и хищения в особо крупном размере в отношении ряда руководителей и ответственных лиц ГП. Сумма ущерба — более 22 миллионов сомов;

по скандальному делу о незаконной продаже радиочастот задержали учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова. Его водворили в СИЗО-1 до 12 июля и вручили уведомление о подозрении по статье «Коррупция» УК КР;

по данному делу арестовали и заместителя председателя Госкомитета информационных технологий Максата Джылышбаева. По версии следствия, руководство ГКИТС в сговоре с одним из сотовых операторов незаконно переоформило лицензию. Это нанесло ущерб интересам государства.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

О премьер-министре старом и новом

Фото из интернета. Новый премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Его правая рука в правительстве Кубатбек Боронов стал новым премьер-министром. 24.kg собрало самые известные факты о новом главе правительства. Об этом в материале Дарьи Подольской «От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове».

Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отставку на волне громкого скандала, который разразился вокруг сделки по продаже радиочастот и последовавших за этим уголовных дел. Но это далеко не первый скандал во время его работы на посту главы исполнительной власти. Об этом в материале Татьяны Кудрявцевой «Отставка Мухаммедкалыя Абылгазиева. Самые громкие скандалы 30-го премьера».

На этой неделе премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Этому предшествовал скандал вокруг сделки с покупкой радиочастот. Он стал 30-м в истории независимого Кыргызстана главой кабмина. 24.kg собрало самые важные события, которые произошли в стране за последние два года. За исключением скандалов, конечно. Подробнее в материале «Отставка Мухаммедкалыя Абылгазиева. Чем запомнился 30-й премьер-министр страны».

Предвыборный Кыргызстан: массовая прописка и портреты партий

Фото из интернета. По предварительным данным, выборы в Жогорку Кенеш должны пройти 4 октября

В этом году в Кыргызстане должны пройти две избирательные кампании — в местные кенеши и парламент. Изначально планировалось, что местных депутатов изберут 12 апреля, но коронавирус внес коррективы, и выборы перенесли. Дату их проведения пока не определили. Голосование должно пройти в пяти городах — Караколе, Балыкчи, Токмаке, Майлуу-Суу, Оше и 25 аймаках. О скандале, который разразился во время начальной предвыборной кампании в материале Дарьи Подольской «Массовая прописка. Кто ответит за махинации со списками».

Несмотря на то что парламентские выборы официально еще не назначили, они фактически стартовали. Все пришло в движение. Началась активная фаза работы по созданию предвыборных команд, сколачиванию избирательных фондов и PR-деятельности. Партий, претендующих на места в Жогорку Кенеше, будет немало. Однако имеющих шансы попасть в законодательный орган в разы меньше. Сделаем краткий обзор некоторых из них — «Выборы-2020. Портреты партий на стене».

Как коронавирус ударил по бюджету Бишкека

Фото пресс-службы мэрии. Первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев

Во время действия режима ЧП в Бишкеке экономическую деятельность приостановил 71 тысяча 531 хозсубъект. Это не могло не сказаться на состоянии городского бюджета, основным доходом которого являются налоговые платежи. Сколько может потерять казна в этом году и какие есть резервы для пополнения доходной части, 24.kg в интервью рассказал первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

Экономика Кыргызстана стремительно падает

Правительство Кыргызстана сняло практически все карантинные ограничения для бизнеса. Правда, экономику это не спасает. Второй месяц подряд она стремительно падает. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg, основанном на официальных данных Нацстаткома.

Бишкек заполонил контрабандный бензин

Правительство Кыргызстана так и не подписало соглашение с Казахстаном по беспошлинным поставкам бензина. Зато с соседями смогли договориться отечественные дельцы. В результате в Бишкеке появились сотни точек, где реализуют дешевое топливо. Подробнее в фоторепортаже 24.kg.

Застрявшее правоохранительное обновление

В Кыргызстане количество преступлений растет с каждым годом. Особенно шокируют случаи семейного насилия. Общество и власти реагируют на них постфактум. Профилактике же почти не уделяется внимания. Как предупредить преступление, а не бороться с последствиями? Этим вопросом озаботились представители НПО и некоторые депутаты. Подробнее — «Профилактика преступлений. Кто тормозит реформы?»

Жертвы насилия, прощающие тиранов

Фото 24.kg. Избитая и униженная женщина забрала заявление из милиции

Нашумевшее видео из села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области, где на плечи 47-летней женщины, инвалида второй группы, муж повесил покрышки, груженные кирпичами, и бил ее по лицу, шокировало общественность. Но не родственников несчастной женщины. О ситуации в материале «Дильробо с покрышками на шее. О жалости к мужу и наказании, которое его ждет».

Малолетние матери

В 2019 году в Кыргызстане зарегистрировали 159 тысяч родов, из них 479 случаев среди девочек-подростков. Это довольно большая цифра, считают специалисты по репродуктивному здоровью. Особенно их волнует то, что роды происходят и в 15 лет, и в 12. Кроме того, девочки калечат свое здоровье прерыванием беременности. В 2019-м официально зарегистрировано 62 аборта среди подростков. Неофициальная статистика намного больше, полагают эксперты. Подробнее в материале «Почти 500 родов среди девочек в год. Когда с детьми говорить о сексе».

Крылья Перизат Рыспаевой

Фото Перизат Рыспаевой

Фигура, прическа, маникюр, цвет помады — все по стандарту. Таким требованиям последние пять лет следует Перизат Рыспаева. Девушка покоряет небо, представляя одну из самых крупных авиакомпаний мира — Qatar Airways. Она родом из Каракола (Иссык-Кульская область). После окончания школы устроилась работать на местный телеканал. О сходствах и различиях в профессиях журналиста и стюардессы, как достичь своей мечты и чем занять себя на карантине, Перизат Рыспаева рассказала в интервью 24.kg.

Фермеров одолела жажда

О том, что Кыргызстан ждет сезон маловодья, чиновники предупреждали не раз. В конце зимы глав крестьянских хозяйств в Сокулукском районе Чуйской области призывали принять меры по рациональному севу сельхозкультур. Людям рекомендовали уменьшить площади овощей в пользу многолетних трав или кукурузы. Прислушались единицы. Подробнее о ситуации в материале «Поля горят. Сельхозпроизводители переживают период маловодья».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Лето — самая благодатная пора для путешествий по Кыргызстану. После двухмесячного карантина многие уже выбрались в горы и доехали до Иссык-Куля. Так что у нас уже есть свежие фотографии и видео, хотя еще много и весенних. Подробнее — «Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и водопад Иссык-Ата».

Куда поехать отдыхать при коронавирусе

Летний туристический сезон в Кыргызстане из-за коронавируса может начаться позже, чем планировали. Однако путешественники уже рвутся в путь. Международные авиаперелеты возобновятся еще не скоро, так что сейчас все ставки на внутренний туризм. 24.kg расскажет, куда могут поехать отдыхать кыргызстанцы в режиме ЧС и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, путешествуя по стране.