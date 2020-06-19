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Общество

Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило очередной график авиарейсов из Бишкека и Оша до 28 июня. Места на борту предоставляют гражданам, которые имеют право на въезд в РФ.

  • Рейс Бишкек — Санкт-Петербург 26 июня в 17.45.

Вылететь могут граждане, которые проживают в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Калининградской областях, Республике Карелия.

  • Рейс Ош — Москва 27 июня в 12.30.

Для граждан, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях, Республике Мордовия.

  • Рейс Бишкек — Москва 28 июня в 16.05.

Им могут воспользоваться граждане, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях, Республике Мордовия.

По вопросам статуса рейса и возможности вылета звоните в консульский отдел посольства РФ в КР по телефонам: 0312612615, 0312612617; в Генконсульство в Оше по телефонам: 0558909005, 322288221.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156606/
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