В мэрии Бишкека напомнили, как подготовиться к подключению горячей воды

В мэрии Бишкека напомнили горожанам, как подготовить свои дома или квартиры к подключению горячей воды и отопительному сезону.

В муниципалитете рекомендуют проверить и при необходимости заменить отсекающие вентили на системе горячего водоснабжения, заменить нерабочие смесители и полотенцесушители, промыть радиаторы и батареи, утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартире, подъезде.

Кроме того, советуют требовать от управляющей компании, ТСЖ или домкома доступа инженерных служб к подвалу и содержать общедомовые вентили в порядке.

Возобновить подачу горячего водоснабжения планируют 1 июля.