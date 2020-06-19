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Общество

В мэрии Бишкека напомнили, как подготовиться к подключению горячей воды

В мэрии Бишкека напомнили горожанам, как подготовить свои дома или квартиры к подключению горячей воды и отопительному сезону.

В муниципалитете рекомендуют проверить и при необходимости заменить отсекающие вентили на системе горячего водоснабжения, заменить нерабочие смесители и полотенцесушители, промыть радиаторы и батареи, утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартире, подъезде.

Кроме того, советуют требовать от управляющей компании, ТСЖ или домкома доступа инженерных служб к подвалу и содержать общедомовые вентили в порядке.

Возобновить подачу горячего водоснабжения планируют 1 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156603/
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