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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Душа плачет, когда вижу людей без маски. Мэр Оша разгневался и всем пригрозил

В Оше общественный транспорт и торговые объекты будут принудительно закрывать на 15 суток, если они не будут соблюдать правила карантина. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

«Закрывайте все объекты, которые не соблюдают режим. Пусть, если хотят, подают на нас в суд. Срочно усильте работу. В социальных сетях показывают, что свадьбы проводят открыто. Нельзя этого допускать. Надо усилить работу по выявлению всех нарушителей и закрывать нарушившие нормы объекты на срок не менее чем на 15 дней. В общественном транспорте — жесткий контроль за соблюдением карантинных норм. Сам буду проверять. Если увижу пассажиров без маски, будем жестко наказывать водителей. В случае нарушений будем снимать водителя с линии и всю линию наказывать. Открыто говорю, не играйте с этой инфекцией. Кто устал работать, пишите заявления. Это касается всех, начиная с вице-мэров», — сказал мэр города Таалайбек Сарыбашов.

Когда вижу людей без маски, душа плачет.

Таалайбек Сарыбашов

Принято решение изолировать всех контактирующих с инфицированными гражданами в их домах. При этом дома и улицы контактных граждан будут изолированы с соответствующими таблицами: «Закрыто на карантин!».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156601/
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