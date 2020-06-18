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Общество

В России разблокирован Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к популярному мессенджеру Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
 
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — поясняется в сообщении регулятора.
 
Напомним, в июле 2017 года Telegram внесли в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018-го служба начала блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений.
 
  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156593/
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