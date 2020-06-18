19 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.30-12.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина;

9.00-18.00 — микрорайон «Асанбай», 21-23, 23/2, 25, 27/1, 27-29, 78, 78/2, 78/3, 78/4, 79; жилмассивы «Рухий-Мурас» (5-я улица), «Бакай-Ата», «Мурас-Ордо», «Арча-Бешик» (17-я, 18-я улицы), «Ала-Тоо» (улицы Кара-Булак, Туюк-Жар), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), село Чон-Арык (улицы Чон-Арык, Садырбаева);

9.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Осмонкула, Баетова, Фрунзе, Суюмбаева, проспекта Жибек Жолу, 220, переулок Аламединский, проспект Чингиза Айтматова, 53, улица Эркин-Тоо;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитектурная, Чуй, Чуй-16);

13.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Суюмбаева, Иваницына, Фрунзе, Гоголя.

2 Чуйская область Чуйская область

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Победы, Ала-Арчинская, Ново-Ала-Арчинская, Некрасова, Лермонтова, Московская, Советская), села Джаны-Джер (улицы Северная, Молодая Гвардия), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Октябрьская, Пионерская, Первомайская), Сокулук (улицы Мира, Лесная, Бакыта);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Спартак, Садовое (улицы Ситникова, Энгельса, Мирошниченко, Шевченко, Пионерская, Октябрьская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Макаренко), село Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдывар (улицы Ленина, Подгорная, переулок Аптечный), село Каптал (улицы Южная, Заречная, Жакыпбекова, Первомайская);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Буслаева, Чуйская, Октябрьская, Южная, Калинина, Центральная), Новопокровка (улицы Кирпичная, Ленина, Микояна), Люксембург (улицы Ленина, Западная, Джальминовская).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — айыльные округа Кашка-Жол, Кара-Кочкор, Кара-Гуз, Кенеш, Ылай-Талаа, Сары-Булак, Чалма, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алай-Куу, села 1 Мая, Кара-Кульджа, Гульчо, Булолу, Будалык, Акжар, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме, Заргер, Ири-Суу, Колдук, Мырза-Аке, Жазы, Жылалды, Дон-Булак, Мирмахмудов, Кара-Таш, Жаны-Ноокат, Зулпуев, Гулистан, Кыргыз-Ата, Кенеш, Исанов, Кок-Бел, Папан, Керме-Тоо, город Ош (улицы Турсунбаева, Аношина, Аральская, Зайнабетдинова, Сунь-ят-Сена, Карасуйская, Верхне-Увамская, Бакинская Алайская, Масалиева, 5, 7, 9, 11, Навои, 36, 38, 40, 42, проспект Масалиева).

4 Баткенская область Баткенская область