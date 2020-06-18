Граждане РФ, находящиеся в КР, могут проголосовать по поправкам в Конституцию

Граждане России, находящиеся в Кыргызстане, 1 июля смогут принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

По Кыргызстану в этот день будут работать четыре избирательных участка:

№ 8159 — Бишкек, проспект Манаса, дом 55;

№ 8162 — Ош, улица Камбаралы Бобулова, дом 77;

№ 8160 — Кант, войсковая часть № 20022;

№ 8161 — Каракол, войсковая часть № 87366.

Голосование пройдет с 08.00 до 20.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина России.

«Обращаем внимание на обязательность соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при посещении избирательного участка. С подробной информацией о предлагаемых поправках к Конституции Российской Федерации можно ознакомиться на сайте: конституция2020.рф», — отметили в диппредставительстве.