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Общество

С открытием пунктов пропуска на границе проблема дальнобойщиков решена

Возобновление работы пунктов пропуска «Чалдыбар» и «Кен-Булун» позволило разгрузить проезд через пункт «Ак-Тилек» и обеспечить беспрепятственное передвижение грузовых авто без скопления и очередей. Об этом сообщили в Пограничной службе.

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Через пункт пропуска «Кен-Булун» могут проехать только грузовые автомобили

По ее данным, сегодня на кыргызско-казахстанском участке госграницы открыты четыре автодорожных пункта пропуска: «Ак-Тилек», «Чалдыбар», «Кен-Булун» в Чуйской области, «Чон-Капка» в Таласской.

«Через «Ак-Тилек» и «Чон-Капка» могут проходить граждане и проезжать грузовые автомобили. Через «Чалдыбар» — только грузовые авто в оба направления. На КПП «Кен-Булун» пропускают только пустые грузовые машины», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что обстановка на всех пунктах пропуска стабильная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156374/
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