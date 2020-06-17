С открытием пунктов пропуска на границе проблема дальнобойщиков решена

Возобновление работы пунктов пропуска «Чалдыбар» и «Кен-Булун» позволило разгрузить проезд через пункт «Ак-Тилек» и обеспечить беспрепятственное передвижение грузовых авто без скопления и очередей. Об этом сообщили в Пограничной службе.

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По ее данным, сегодня на кыргызско-казахстанском участке госграницы открыты четыре автодорожных пункта пропуска: «Ак-Тилек», «Чалдыбар», «Кен-Булун» в Чуйской области, «Чон-Капка» в Таласской.

«Через «Ак-Тилек» и «Чон-Капка» могут проходить граждане и проезжать грузовые автомобили. Через «Чалдыбар» — только грузовые авто в оба направления. На КПП «Кен-Булун» пропускают только пустые грузовые машины», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что обстановка на всех пунктах пропуска стабильная.