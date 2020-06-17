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Общество

Над Австралией пролетел зеленый космический объект, напугавший жителей

Над Австралией пролетел небесный объект, который оставлял за собой зеленый след. Кадрами делятся пользователи соцсетей.

Как пишет Daily Star, явление заметили сразу в нескольких частях страны.

Рене Сайерс из Университета Кертина заявила, что это естественный объект — возможно, космический мусор. Эксперт Глен Нейгл со станции слежения в Канберре заявил, что его зеленое свечение вызвано большим содержанием железа.

Астрономы считают, что увиденное могло быть астероидом 2002 NN4, который должен был пролететь рядом с Землей 14 июня в 23.20 по местному времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156372/
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