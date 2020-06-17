Над Австралией пролетел зеленый космический объект, напугавший жителей

Над Австралией пролетел небесный объект, который оставлял за собой зеленый след. Кадрами делятся пользователи соцсетей.

Как пишет Daily Star, явление заметили сразу в нескольких частях страны.

Рене Сайерс из Университета Кертина заявила, что это естественный объект — возможно, космический мусор. Эксперт Глен Нейгл со станции слежения в Канберре заявил, что его зеленое свечение вызвано большим содержанием железа.

Астрономы считают, что увиденное могло быть астероидом 2002 NN4, который должен был пролететь рядом с Землей 14 июня в 23.20 по местному времени.