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Общество

Афиша Бишкека на выходные: мастер-класс по живописи и джазовый концерт

Концерты, фестивали, акции

20 июня. Jazz Jam Session

Играют Виола и Алижан Бабаджановы, Дмитрий Соседов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Ольга Комкова, Антон Ставничий. Места ограничены.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Выставки, ярмарки

20 июня. Выставка кыргызских художников

Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-17.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

20 июня. Драйв-тур на водопад «Белогорка»

Вас ждут в игры на смекалку, вы зарядитесь энергией и подниметесь к красивейшему водопаду, узнаете больше о флоре, истории этого места. Завершится вечер у костра. Регистрация по телефону 0550511519.

Улица Тыныстанова, 99, 7.30.

20 июня. Мастер-класс по живописи акрилом

Получите удовольствие от общения в творческой атмосфере. Под руководством художника Кадыра Бекова вы за один день напишете картину, которую сможете повесить у себя дома. Материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 12.00.

20 июня. Семинар «Как стать программистом в Оше»

Имеющий 13-летний опыт работы в IT-отделах крупных компаний Кыргызстана Айдар Бакиров расскажет, можно ли стать программистом в городе Оше и зарабатывать, как в Бишкеке. Регистрация по ссылке.

ololoOsh, 18.00.

21 июня. Конный тур в Чон-Кемин

Научитесь ездить на лошади, узнайте технику безопасности верховой езды с экспертом по конным турам и профессиональным сопровождающим в Чон-Кемине. Регистрация по телефону 0505502515.

Сбор на площади Победы (со стороны улицы Фрунзе), 7.45.

Для детей

20 июня. Мастер-классы «Мир Профессий»

В программе различные мастер-классы для детей, зумба, йога и многое другое.

Образовательный хаб Aruuzone, 10.00-14.00.

 21 июня. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156367/
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