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Общество

В Кыргызстане создали Координационный совет по развитию сферы туризма

В Кыргызстане создали Координационный совет по развитию сферы туризма. Об этом сообщает департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма.

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Отмечается, что совет создан для усиления сотрудничества с представителями турбизнеса, определения краткосрочных и среднесрочных шагов развития по всем секторам сферы. В его состав вошли как представители департамента, так и туристических бизнес-ассоциаций.

«Координационный совет является общественным, экспертно-консультативным и совещательным органом», — отметили в департаменте.

Первое заседание намечено на 23 июня. Далее их планируют проводить еженедельно для разработки и утверждения плана мероприятий до конца 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156278/
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