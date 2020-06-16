В Кыргызстане создали Координационный совет по развитию сферы туризма. Об этом сообщает департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма.

Читайте по теме All inclusive, или Как будет выживать туристическая отрасль в Кыргызстане

Отмечается, что совет создан для усиления сотрудничества с представителями турбизнеса, определения краткосрочных и среднесрочных шагов развития по всем секторам сферы. В его состав вошли как представители департамента, так и туристических бизнес-ассоциаций.

«Координационный совет является общественным, экспертно-консультативным и совещательным органом», — отметили в департаменте.

Первое заседание намечено на 23 июня. Далее их планируют проводить еженедельно для разработки и утверждения плана мероприятий до конца 2020 года.