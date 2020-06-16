Ученые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве.

По его данным, его обнаружил зонд ExoMars, изучающий планету в рамках совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства.

Такое явление вызвано солнечным светом, который высвобождает атомы кислорода из углекислого газа.

Фото www.esa.int. Снимок с зонда ExoMars

Астрономы говорят, что это первый раз, когда подобное свечение заметили не на Земле, хотя предположение, что оно присутствует и на Марсе, существовало около 40 лет.

Это открытие может оказаться полезным для будущих миссий на Красную планету.