Ученые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве.
По его данным, его обнаружил зонд ExoMars, изучающий планету в рамках совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства.
Такое явление вызвано солнечным светом, который высвобождает атомы кислорода из углекислого газа.
Астрономы говорят, что это первый раз, когда подобное свечение заметили не на Земле, хотя предположение, что оно присутствует и на Марсе, существовало около 40 лет.
Это открытие может оказаться полезным для будущих миссий на Красную планету.