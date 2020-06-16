17 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — улица Байтика Баатыра, 38, 38а;

9.00-17.00 — улицы Никитина, 16, Кольбаева, 4, 6, 8, 10, 12/1;

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Арча, 1, 3, Чортекова, 14-17), «Жениш» (улица Жениш), отрезки проспекта Чуй, улиц Акиева, Уметалиева, Молодой Гвардии, Чуйкова, Боконбаева, Тимирязева, переулка Сокулукского, проспект Чингиза Айтматова, 55;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улица Хвойная, переулок Хвойный), «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Арстанбап);

14.00-17.00 — отрезки улиц Ашхабадской, Темирова, Чехова, Кумача, Панфилова, Шоорукова. 2 Чуйская область Чуйская область

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — село Шалта (улицы Шукуралиева, Жусупбека);

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улица Западная), Джаны-Пахта (улица Ат-Башинская, переулок Садовый), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Северная), Сокулук (улицы Свободы, 60 лет Киргизии);

10.00-13.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Некрасова, Новая, Западная, Первомайская, Победа, Кирова, Чехова, Западная, Достук, Линейная, Тургенева, Степная, переулок Зеленый), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Буденовка (улицы Центральная), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Новониколаевка (улицы Кирова, Ленина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловское (улица Октябрьская, переулок Пушкина), Чалдыбар (айыл окмоту, скважина);

Кантский РЭС