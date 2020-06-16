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Общество

17 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — улица Байтика Баатыра, 38, 38а;
  • 9.00-17.00 — улицы Никитина, 16, Кольбаева, 4, 6, 8, 10, 12/1;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Арча, 1, 3, Чортекова, 14-17), «Жениш» (улица Жениш), отрезки проспекта Чуй, улиц Акиева, Уметалиева, Молодой Гвардии, Чуйкова, Боконбаева, Тимирязева, переулка Сокулукского, проспект Чингиза Айтматова, 55;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улица Хвойная, переулок Хвойный), «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Арстанбап);
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Ашхабадской, Темирова, Чехова, Кумача, Панфилова, Шоорукова.
2
Чуйская область

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Шалта (улицы Шукуралиева, Жусупбека);
  • 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улица Западная), Джаны-Пахта (улица Ат-Башинская, переулок Садовый), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Северная), Сокулук (улицы Свободы, 60 лет Киргизии);
  • 10.00-13.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Некрасова, Новая, Западная, Первомайская, Победа, Кирова, Чехова, Западная, Достук, Линейная, Тургенева, Степная, переулок Зеленый), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Буденовка (улицы Центральная), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Новониколаевка (улицы Кирова, Ленина);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловское (улица Октябрьская, переулок Пушкина), Чалдыбар (айыл окмоту, скважина);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Люксембург (улицы Шайлообекова, Западная, Киргизская), Дружба (улицы Молодежная, Фучика), Дмитриевка (улицы Кирова, Интернациональная, Пиндюрина), Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина), Люксембург (улицы Ваккера, Железнодорожная, Строительная, Калинина).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156233/
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