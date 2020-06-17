В селе Аламедин жители получили доступ к чистой питьевой воде

За последние три года в Чуйской области пробурили около 70 новых скважин, 50 из них реабилитировали и ввели в строй.
В селе Аламедин практически все жители получили доступ к чистой питьевой воде. Для этого руководству айыльного аймака потребовалось более десяти лет. Сегодня здесь работают 11 скважин. Таким в регионе могут похвастаться лишь единичные села.
Теперь все заброшенные здания восстановили, на станции новое оборудование. Рабочим пришлось заново проложить около трех километров водопроводных труб.
Более 6 тысяч человек получили доступ к воде.
Земля, на которой построили объект, еще в прошлом году находилась в частной собственности. Она принадлежала предпринимателю Акылу Асанкулову, который подарил участок селу.
«Я занимаюсь выращиванием овощей. Оказалось, что в районе проблемы с поливом. Для фермера это равноценно гибели. Планировал со временем расширить производство. Но быстро понял, что без воды все начинания пойдут прахом. Завозить ее дорого. Когда узнал, что местные власти собираются пробивать скважину, отдал им часть земельного надела. Теперь воды будет много, и ее хватит не только жителям окрестных домов, но и мне, чтобы успешно развивать бизнес», — заметил Акыл Асанкулов.
Скважина будет давать 60 кубометров воды в час. Ее глубина составляет
Стоимость скважины — около 5 миллионов сомов. Финансирование осуществлено за счет местного бюджета. Население будет получать питьевую воду по 25 сомов с человека. В летний период оплата с учетом полива огородов увеличится на 10 сомов.
По его словам, есть сельчане, которые намерены разводить птицу, и не только уток и гусей, но и лебедей. Есть желающие рядом с домом открыть небольшой пруд и заняться разведением рыбы.
Наличие питьевой воды позволит возродить несколько простаивающих предприятий, которые расположены поблизости.