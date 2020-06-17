В селе Аламедин жители получили доступ к чистой питьевой воде

За последние три года в Чуйской области пробурили около 70 новых скважин, 50 из них реабилитировали и ввели в строй.

В селе Аламедин практически все жители получили доступ к чистой питьевой воде. Для этого руководству айыльного аймака потребовалось более десяти лет. Сегодня здесь работают 11 скважин. Таким в регионе могут похвастаться лишь единичные села.

Фото Юрия Кузьминых. Живительная влага из 11-й скважины

Десятилетиями люди с ведрами ходили за водой к ближайшим колонкам. Положение ухудшилось в 90-х годах. Катастрофическая ситуация была и в Аламедине. Все водопроводные системы со временем оказались бесхозными и пришли в негодность. Частники предлагали за доступ к воде заоблачные цены.

Фото Юрия Кузьминых. В помещениях водозабора бесчинствовали мародеры

«Раньше воду из скважин подавали сразу на три предприятия. С развалом СССР все они приказали долго жить. Сначала мародеры утащили дорогостоящие насосы, затем к ним на помощь пришли охотники за цветным металлом», — рассказал бывший председатель Аламединского айыльного кенеша Алексей Филимоненко.

Теперь все заброшенные здания восстановили, на станции новое оборудование. Рабочим пришлось заново проложить около трех километров водопроводных труб.

Более 6 тысяч человек получили доступ к воде.

Земля, на которой построили объект, еще в прошлом году находилась в частной собственности. Она принадлежала предпринимателю Акылу Асанкулову, который подарил участок селу.

«Я занимаюсь выращиванием овощей. Оказалось, что в районе проблемы с поливом. Для фермера это равноценно гибели. Планировал со временем расширить производство. Но быстро понял, что без воды все начинания пойдут прахом. Завозить ее дорого. Когда узнал, что местные власти собираются пробивать скважину, отдал им часть земельного надела. Теперь воды будет много, и ее хватит не только жителям окрестных домов, но и мне, чтобы успешно развивать бизнес», — заметил Акыл Асанкулов.

Скважина будет давать 60 кубометров воды в час. Ее глубина составляет 230 метров .

Стоимость скважины — около 5 миллионов сомов. Финансирование осуществлено за счет местного бюджета. Население будет получать питьевую воду по 25 сомов с человека. В летний период оплата с учетом полива огородов увеличится на 10 сомов.

Фото Юрия Кузьминых. Многие скважины ждали своего часа

Алексей Филимоненко говорит, что теперь у людей появится дополнительный стимул для развития собственного бизнеса.

По его словам, есть сельчане, которые намерены разводить птицу, и не только уток и гусей, но и лебедей. Есть желающие рядом с домом открыть небольшой пруд и заняться разведением рыбы.

Наличие питьевой воды позволит возродить несколько простаивающих предприятий, которые расположены поблизости.

Фото Юрия Кузьминых. Новая водонапорная башня

«В последнее время мы пошли на беспрецедентный для себя шаг. Сельчанам разрешили в летнее время после 23.00 поливать огороды питьевой водой. Но поставили людям жесткое условие — установить водомеры», — добавил Алексей Филимоненко.