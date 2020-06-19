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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 8.30-12.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина;
  • 9.00-18.00 — микрорайон «Асанбай», 21-23, 23/2, 25, 27/1, 27-29, 78, 78/2, 78/3, 78/4, 79; жилмассивы «Рухий-Мурас» (5-я улица), «Бакай-Ата», «Мурас-Ордо», «Арча-Бешик» (17-я, 18-я улицы), «Ала-Тоо» (улицы Кара-Булак, Туюк-Жар), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), село Чон-Арык (улицы Чон-Арык, Садырбаева);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Осмонкула, Баетова, Фрунзе, Суюмбаева, проспекта Жибек Жолу, 220, переулок Аламединский, проспект Чингиза Айтматова, 53, улица Эркин-Тоо;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитектурная, Чуй, Чуй-16);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Суюмбаева, Иваницына, Фрунзе, Гоголя.

  • До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Калысбек Шадыханов

Родился 19 июня 1963 года в Таш-Кумыре. Статс-секретарь Министерства здравоохранения КР.

Памятные даты

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Дата учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 2015 года с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов, как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный.

Число выбрано в честь принятия 19 июня 2008-го резолюции Совета безопасности, в которой совет осудил сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути миростроительства.

Международный день прогулки

Отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования — 15 или 19 июня. Вторая наиболее распространена.

Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, — праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение.

Сторонники празднования Дня прогулки обращаются ко всему человечеству, предлагая не только в этот день, а вообще, как можно чаще выходить на природу и проводить там хотя бы немного времени — это отличный способ для уединения и умиротворения или дружеской беседы.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Михаил Рудов

из интернета
Фото из интернета. Михаил Рудов

Родился 19 июня 1929 года в Рудне Смоленской области. Доктор филологических наук, профессор.

Несколько десятилетий работал на факультете русской филологии КНУ имени Жусупа Баласагына, затем в КРСУ, где создал Институт регионального славяноведения.

Перевел текст гимна Кыргызской Республики на русский язык, произведения кыргызских акынов и поэтов.

Опубликовал несколько книг басен, написанных им для взрослых и детей. Автор исследований о кыргызском и русском литературном процессе. Воспитал несколько поколений преподавателей-русистов высшей и средней школы.

В 1979-м Михаилу Рудову присвоено звание «Заслуженный учитель Киргизской ССР». В 2011 году стал главным редактором журнала «Русское слово в Кыргызстане».

Умер 18 октября 2014-го.

Умер поэт Аалы Токомбаев

из интернета
Фото из интернета. Поэт Аалы Токомбаев

Родился 7 ноября 1904 года.

Первое стихотворение поэта опубликовано 7 ноября 1924-го. Стоял у истоков кыргызской профессиональной литературы.

В 1930-е годы заявил о себе как мастер лирико-романтической прозы. Написал повести «Раненое сердце», «Тайна мелодии», «Днестр впадает в глубокое море», завершил работу над поэмой «Своими глазами».

В конце 1950-х заново переработал свой роман в стихах «Перед зарей», ставший одним из крупных произведений современной отечественной литературы. В 1967 году за этот роман поэт удостоен Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

24.kg
Фото 24.kg. В 1995 году в Бишкеке установили памятник Аалы Токомбаеву

Благодаря Аалы Токомбаеву в литературный обиход вошли различные жанры поэзии: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатира.

Умер 19 июня 1988-го.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» откроется выставка «Жизнь. Быт. Взгляд».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156223/
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