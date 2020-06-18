В Бишкеке 18 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Эмильбек Каптагаев

Родился 18 июня 1957 года в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области. Директор Национального института стратегических исследований Кыргызстана.

Таалайбек Сагынов

Родился 18 июня 1963 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, лидер фракции «Кыргызстан».

Улан Молдодосов

Родился 18 июня 1976 года во Фрунзе. Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, судья международной категории, вице-президент Федерации тяжелой атлетики. Эльнура Жолдошева Родилась 18 июня 1978 года. Директор муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» мэрии Бишкека.

Галина Кетова

Родилась 18 июня 1983 года. Актриса театра и кино, певица, телеведущая, руководительница общественного фонда «GALA театр». Заслуженная артистка Кыргызстана.

Памятные даты

День сельских женщин Кыргызской Республики

Кыргызстан отмечает День сельских женщин 18 июня в соответствии со специальным постановлением правительства, подчеркивающим значительный вклад женщин в развитие сельской местности и государственной экономики КР.

Дата дает возможность напомнить всем о важной роли и вкладе женщин в укрепление сельского хозяйства и развитие сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение бедности в сельских районах. Сельские женщины составляют значительную долю сельскохозяйственной рабочей силы, играют ключевую роль в производстве продуктов питания, особенно в натуральном хозяйстве, и выполняют большую часть неоплачиваемой работы в сельской местности.

Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску

Настоящая мода на детские коляски возникла в 1840 году. Но лишь 18 июня 1889 года в балтиморское патентное бюро пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности.

С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения, против которого выступали тогдашние педиатры, в удобное средство передвижения.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического Труда Суракан Кайназарова

Родилась 18 июня 1902 года в селе Белек Чуйской области. Свекловичница, труженица, новатор колхозного производства, звеньевая колхоза «Дружба» Сокулукского района. Член КПСС с 1939 года. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов.

В 1947-м звено Кайназаровой получило по 971,5 центнера сахарной свеклы с 1 гектара земли.

Правительство Кыргызстана 15 июня 2015 года приняло постановление об установлении 18 июня Днем сельских женщин.

Умерла 4 июня 1982 года.

Умер актер Денизбек Чалапинов

Фото пресс-службы киностудии «Айтыш». Денизбек Чалапинов

Родился 23 ноября 1933 года. Советский кыргызский актер, народный артист Кыргызстана.

За свою творческую биографию создал более 100 образов и сыграл больше 30 киноролей в отечественных фильмах.

Созданные им образы — Яго («Отелло»), Тейитбек («Курманбек») и другие стали классикой и вошли в золотой фонд общенациональной культуры. Он также является одним из авторов «кыргызского чуда» XX столетия. Сыгранные им кинороли, особенно в фильме «Поклонись огню» («Уркуя»), стали эталоном настоящего творческого вдохновения.

Денизбек Чалапинов — родоначальник трех театров: Джалал-Абадского, Тянь-Шанского (ныне Нарынского) и Иссык-Кульского.



Умер 18 июня 2015 года.

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