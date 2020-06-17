В Бишкеке 17 июня небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-12.00 — улица Байтика Баатыра, 38, 38а;
- 9.00-17.00 — улицы Никитина, 16, Кольбаева, 4, 6, 8, 10, 12/1;
- 9.30-17.00 — жилмассиа «Арча-Бешик» (улицы Арча, 1, 3, Чортекова, 14-17), «Жениш» (улица Жениш), отрезки проспекта Чуй, улиц Акиева, Уметалиева, Молодой Гвардии, Чуйкова, Боконбаева, Тимирязева, переулка Сокулукского, проспект Чингиза Айтматова, 55;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улица Хвойная, переулок Хвойный), «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Арстанбап);
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Ашхабадской, Темирова, Чехова, Кумача, Панфилова, Шоорукова.
- До 1 июля отключили горячую воду.
У кого намечается той
Толекан Исмаилова
Родилась 17 июня 1954 года. Директор правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан».
Турдубекова Назгуль
Родилась 17 июня 1972 года. Директор ОФ «Лига защитников прав ребенка».
Данияр Абдыкеримов
Родился 17 июня 1980 года. Режиссер, продюсер.
Памятные даты
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115).
Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.
Генеральная ассамблея ООН также провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Леонтий Горбунов
Родился 17 июня 1929 года в селе Семеновка Казахской ССР. График.
В выставках участвует с 1962-го.
Работал преимущественно в акварели. Много произведений посвящено югу республики, являющемуся для него неисчерпаемым родником творческого вдохновения.
С 1979 года — член Союза художников СССР.
Участник республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ, а также в частных собраниях.
Умер 3 ноября 2013 года в Оше.
Перед смертью Леонтий Владимирович передал свои работы в дар Ошскому областному музею изобразительного искусства и детской художественной школе имени Гапара Айтиева.
Родился оператор-постановщик Хасанбек Кыдыралиев
Родился 17 июня 1960 года. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Народный артист Кыргызской Республики.
С 1988-го принял участие в съемках более чем 20 фильмов. Первая картина — «Гибель во имя рождения». Работал в проектах «Кочевник» (режиссеры Иван Пассер, Сергей Бодров), «Монгол» (режиссер Cергей Бодров). Обладатель многочисленных наград, в том числе премии Павла Лебешева.
Снял около 300 рекламных роликов и музыкальных клипов.
Куда сходить
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- в кафе «Империя пиццы» состоится интеллектуальная игра «Квиз, плиз!».