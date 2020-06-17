Профилактика преступлений. Кто тормозит реформы?

В Кыргызстане количество преступлений растет с каждым годом. Особенно шокируют случаи семейного насилия. Общество и власти реагируют на них постфактум. Профилактике же почти не уделяется внимания.
Как предупредить преступление, а не бороться с последствиями? Этим вопросом озаботились представители НПО и некоторые депутаты. Они вошли в состав рабочей группы и разработали новый Закон «Об основах профилактики правонарушений».
Однако заслуживший хорошую оценку экспертов документ на рассмотрение в Жогорку Кенеш до сих пор не поступил. 24.kg решило разобраться, чем хорош новый законопроект и почему правительство не спешит направить его на рассмотрение в парламент.
Проанализировали – перекроили
По официальным данным МВД, в 2014 году зарегистрировано 27 тысяч 70 правонарушений, в 2019-м — 41 тысяча 622. За пять лет показатель увеличился больше, чем в полтора раза.
Правоохранительные органы регулярно отчитываются в профилактике преступлений, но на деле результаты этой работы не очень заметны.
В июне прошлого года парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции создал рабочую группу по мониторингу и оценке законов в правоохранительной сфере. В нее вошли депутаты Наталья Никитенко и Мирлан Жеенчороев, представители НПО и аппарата Жогорку Кенеша.
Рабочая группа дала оценку действующему Закону «О профилактике правонарушений» и выяснила, что он принят еще в 2005-м. Проанализировали эксперты также Закон «Об охране и защите от семейного насилия». И пришли к выводу: в них не прописано главное — конкретные меры, направленные на предупреждение преступлений.
В новом законе значительная роль в профилактике правонарушений отводится гражданскому обществу и органам местного самоуправления.
Такие же нормы эксперты прописали в Законе «Об охране и защите от семейного насилия».
Новшества законодательства
Координатор гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов, который также входит в состав рабочей группы, отметил, что в новом документе четко прописаны механизмы профилактики правонарушений. Он рассказал, в чем именно, по мнению депутатов и экспертов, может заключаться роль органов местного самоуправления.
«МСУ вместе с милицией должны объяснять населению, что нельзя покупать краденое, а также проводить работу с людьми, которые подвержены риску совершения правонарушения», — пояснил Тимур Шайхутдинов.
И еще один немаловажный компонент профилактики правонарушений, считает он, — это грамотная информационная политика.
«МСУ на своей территории вместе с милицией и гражданским обществом должны разработать совместный план действий на год-два, определять приоритеты. Например, они должны прописать, что делать для уменьшения фактов скотокрадства, а в конце года отчитаться перед горкенешем о проделанной работе», — подчеркнул Тимур Шайхутдинов.
В новом законопроекте прописана также роль правительства. Ответственность за профилактику преступлений в стране несет премьер-министр.
Поправки, где указываются меры по профилактике преступлений, разработаны на шесть лет. Авторы полагают, что за это время в республике удастся снизить количество правонарушений.
Кто тормозит принятие закона?
Председатель комитета ЖК по правопорядку Наталья Никитенко заметила, что столь важный для кыргызстанцев законопроект и концепцию Министерства внутренних дел «заволокитил» кабмин.
По ее словам, нормативно-правовые документы призваны усилить профилактику правонарушений, активизировать работу как госорганов, так и органов МСУ и общественных организаций.
Любому государству лучше, безопаснее и даже экономически выгоднее не бороться с последствиями и результатами правонарушений, не множить преступность, а не допускать ее.Наталья Никитенко
Но, по данным нардепа, правительство затягивает хорошую идею и документы пылятся где-то в бюрократических недрах кабмина.
Между тем во время согласования законопроекта МВД вынужденно сократило мероприятия по профилактике правонарушений, требующие финансирования в ближайшее время.
В частности, в концепции ведомства эксперты обозначили необходимость создания приютов для жертв семейного насилия. Сейчас такие шелтеры создают НПО. Однако правозащитники настаивали на том, чтобы пострадавшие могли найти временное укрытие и защиту на государственном уровне. Но эту инициативу Министерство финансов не одобрило.
Минфин выступил и против увеличения численности сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, социальных педагогов и психологов в учебных заведениях.
В затягивании винят коронавирус
В пресс-службе аппарата правительства объяснили, что в кабмин проект закона поступил только в марте 2020 года. Документ прошел процедуру согласования в отделах.
«Были внесены замечания и предложения, по которым проводились согласительные обсуждения, встречи. В целях качественной подготовки законопроекта и внесения его в Жогорку Кенеш документ претерпел изменения. Работа по нормативно-правовым актам была приостановлена в связи с введением режима ЧП», — оправдываются в правительстве.
В кабмине заверили, что законопроект «Об основах профилактики правонарушений» будет направлен в парламент в ближайшее время. Однако конкретные сроки при этом не уточняют. А разработчики опасаются, что если законопроект не будет направлен в ЖК на этой неделе, то он может не дойти даже до первого чтения.