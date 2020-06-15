Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

В некоторых районах Бишкека 16 июня не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с 9.00 до 19.00 временно прекратят подачу питьевой воды в микрорайоне «Тунгуч», в том числе в частном секторе, и в жилмассиве «Рухий Мурас».

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Сельский» и на городских водопроводных сетях.

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в единый информационный центр ПЭУ «Бишкекводоканал» по номеру 1533.

Кроме того, круглосуточно работает кол-центр столичной мэрии: 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554182185.