18:58
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

В некоторых районах Бишкека 16 июня не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с 9.00 до 19.00 временно прекратят подачу питьевой воды в микрорайоне «Тунгуч», в том числе в частном секторе, и в жилмассиве «Рухий Мурас».

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Сельский» и на городских водопроводных сетях.

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в единый информационный центр ПЭУ «Бишкекводоканал» по номеру 1533.

Кроме того, круглосуточно работает кол-центр столичной мэрии: 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156105/
просмотров: 888
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Чуйской области жалуются на отсутствие воды. Чиновники отмалчиваются
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
В Бишкекводоканале объяснили отключения воды в некоторых районах столицы
Жители Бишкека и Чуйской области жалуются на отсутствие воды
В селе Ленинском отключают и воду, и электричество
Проблемы с водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана
ЧС в Кыргызстане. В жилмассиве Бишкека нет воды
Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
В районе «Киркомстрома» в Бишкеке завтра не будет воды
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
&laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; на&nbsp;лето&nbsp;&mdash; ваше море интернета! «СУПЕРХАЙП + YouTube» на лето — ваше море интернета!
Шесть причин использовать электронный кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
Погасить кредит или пополнить депозит &laquo;Бакай Банка&raquo; можно в&nbsp;приложении MegaPay Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay
Получите 1&nbsp;тысячу сомов на&nbsp;баланс при покупке Redmi Note 9/9s в&nbsp;O!Store Получите 1 тысячу сомов на баланс при покупке Redmi Note 9/9s в O!Store
15 июня, понедельник
18:44
Семья погибшего от пыток получила 200 тысяч сомов. Милиционеры не наказаны Семья погибшего от пыток получила 200 тысяч сомов. Мили...
18:37
Суд по событиям в Кой-Таше. Ущерб государству составил более 16 миллионов сомов
18:30
16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
В суде по делу о событиях в Кой-Таше зачитали обвинительный акт Карамушкиной
18:07
В Бишкеке в парке «Ынтымак» ликвидировали стихийный торговые точки