В Бишкеке в парке «Ынтымак» ликвидировали стихийный торговые точки

В Бишкеке в парке «Ынтымак» ликвидировали 10 точек незаконной стихийной торговли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

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По ее данным, среди них пункты по продаже мороженого, прохладительных напитков, аренды велосипедов и детских машин.

«В отношении таких бизнесменов, которые не раз нарушили санитарные нормы и порядок, составили три протокола по статье 120 Кодекса о нарушениях, штраф — от 3 до 13 тысяч сомов. Мы просим, чтобы горожане не покупали продукты питания с земли, это опасно для здоровья, особенно летом. Следите за гигиеной, соблюдайте дистанцию», — отметили в муниципалитете.