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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: местами дожди

В Кыргызстане 16 июня дожди с грозами ожидаются только в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +18, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +7 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +10, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +13, днем +34 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156071/
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