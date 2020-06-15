Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: местами дожди

В Кыргызстане 16 июня дожди с грозами ожидаются только в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +18, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +7 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +10, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +13, днем +34 градуса.