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Общество

Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило очередной график авиарейсов из Бишкека и Оша до 21 июня. Места на борту предоставляют гражданам, которые имеют право на въезд в РФ.

  • Рейс Бишкек — Казань 17 июня в 8.00.

Вылететь могут граждане, которые проживают в республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Оренбургской, Кировской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях.

  • Рейс Бишкек — Якутск 19 июня в 12.00.

Им могут воспользоваться граждане, которые проживают в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Иркутской областях, Еврейской автономной области, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Красноярском, Хабаровском краях, республиках Бурятия, Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

  • Рейс Ош — Москва 20 июня в 12.30.

Для граждан, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

  • Рейс Бишкек — Москва 21 июня в 16.05.

Для граждан, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

По вопросам статуса рейса и возможности вылета звоните в консульский отдел посольства РФ в КР по телефонам: 0312612615, 0312612617; в Генконсульство в Оше по телефонам: 0558909005, 322288221.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156054/
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