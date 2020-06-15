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Общество

Кто может теперь получать услугу персонального ассистента. Список расширен

В Кыргызстане расширили перечень заболеваний для получения услуги персонального ассистента. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы Жаныл Акбаева.

По ее словам, в перечень включили еще 11 заболеваний.

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«Пересмотрены лейкозы, врожденные патологии, особенно ЦСМ, гемофилия. «В Минздраве есть классификации по тяжести, если дети с инвалидностью им соответствуют, то могут получить. Все будет зависеть от заключения врача организации здравоохранения», — отметила она.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров добавил, что неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы данную услугу получали и лица, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе старше 18 лет.

«Мы второй год бьемся над этим вопросом. Было обещание премьер-министра поддержать, но из-за пандемии вопрос остается открытым», — отметил он.

Напомним, с 1 января 2019 года вступило в силу постановление правительства о персональном ассистенте — новой системе государственной поддержки родителей, которые постоянно ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Размер оплаты составляет 4,9 тысячи сомов в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156045/
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