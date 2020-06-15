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Общество

В Кыргызстане 174 пациента перевели на бюджетное финансирование гемодиализа

В Кыргызстане 174 пациента с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, которые получали диализ за свой счет, перевели на бюджетное финансирование. Об этом сообщает Минздрав.

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По его данным, для этого правительство выделило 75 миллионов сомов.

«Пациенты стояли в очереди с января. Почти полгода они получали диализ за свой счет. 13 июня в Министерстве здравоохранения прошла комиссия по отбору пациентов на бюджетный диализ, согласно которому начиная с 15 июня все они будут получать дорогостоящую услугу бесплатно за счет государства», — отметили в ведомстве.

В Кыргызстане всего получают гемодиализные процедуры по бюджету 1 тысяча 691 человек, из них 1 тысячу 408 финансирует ФОМС, а 283 пациента получают диализ по линии ГЧП в гемодиализных центрах «Фрезениус Медикал Кеа».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155969/
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