В Кыргызстане 174 пациента перевели на бюджетное финансирование гемодиализа

В Кыргызстане 174 пациента с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, которые получали диализ за свой счет, перевели на бюджетное финансирование. Об этом сообщает Минздрав.
По его данным, для этого правительство выделило 75 миллионов сомов.
«Пациенты стояли в очереди с января. Почти полгода они получали диализ за свой счет. 13 июня в Министерстве здравоохранения прошла комиссия по отбору пациентов на бюджетный диализ, согласно которому начиная с 15 июня все они будут получать дорогостоящую услугу бесплатно за счет государства», — отметили в ведомстве.
В Кыргызстане всего получают гемодиализные процедуры по бюджету 1 тысяча 691 человек, из них 1 тысячу 408 финансирует ФОМС, а 283 пациента получают диализ по линии ГЧП в гемодиализных центрах «Фрезениус Медикал Кеа».