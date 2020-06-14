Убийство в селе Киргшелк. Суд назначил очередную экспертизу

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве семьи в селе Киргшелк.

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Адвокат обвиняемого Эльдара Белоусова Али Магеев сообщил 24.kg, что во время заседания свидетель показал чехлы от машины, где якобы имеются бурые пятна, похожие на кровь.

«Прокурор изъял эти вещественные доказательства, а также заявил ходатайство о назначении судебно-биологической экспертизы. Судья удовлетворил просьбу гособвинения. Разбирательство уголовного дела приостановлено до вынесения заключения», — сказал Али Магеев.

Отметим, что судебное разбирательство по уголовному делу об убийстве в селе Киргшелк проходит уже четыре года. Судья Айбек Эрнис уулу неоднократно по ходатайству сторон назначал различные экспертизы, тем самым приостанавливая процесс. Участники заседания никак не могут дойти до прений сторон.

Напомним, в 2016 году в селе Киргшелк Чуйской области жестоко убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней. Милиция задержала шестерых подозреваемых — Илью Пудовкина, Евгения Шулика, Николая Куликова, Эльдара Белоусова, Артема Гогина и Александра Лебедева. Им предъявили обвинения в убийстве и краже. Однако задержанные отрицают причастность к преступлению.