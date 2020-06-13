ДТП с депутатом БГК. Суд назначил автотехническую экспертизу

Иссык-Кульский районный суд рассматривает уголовное дело по факту ДТП с участием депутата Бишкекского городского кенеша Темирлана Токобекова.

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В Верховном суде 24.kg сообщили, что Темирлан Токобеков проходит по делу свидетелем. По ходатайству адвокатов обвиняемого — водителя BMW Эльдияра Халмурзаева — суд назначил судебно-трассолого-автотехническую экспертизу.

Напомним, в июле 2019 года вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. В результате погибли четыре человека — все пассажиры легковушки. Одним из участников аварии стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (сват президента Сооронбая Жээнбекова) Темирлан Токобеков. Однако по официальным данным, депутат БГК в момент аварии был пассажиром BMW.