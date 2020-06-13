Минздраву передали концентраторы кислорода на 2 миллиона сомов

Министерству здравоохранения передали концентраторы кислорода для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.





Концентратор кислорода — это аппарат для кислородной терапии пациентам с нарушениями дыхательной системы. Он крайне необходим для людей, заболевших коронавирусной инфекцией с осложнениями.