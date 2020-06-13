Минздраву передали концентраторы кислорода на 2 миллиона сомов

Министерству здравоохранения передали концентраторы кислорода для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
По его данным, проект «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане», финансируемый правительством Швейцарии, передал 32 концентратора кислорода на сумму более 2 миллионов сомов. Концентраторы передадут в больницы Бишкека, Оша и в территориальные больницы Нырынской области.
Концентратор кислорода — это аппарат для кислородной терапии пациентам с нарушениями дыхательной системы. Он крайне необходим для людей, заболевших коронавирусной инфекцией с осложнениями.