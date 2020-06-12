В Оше объявили общегородской субботник. Острая необходимость, говорит чиновник

В Оше завтра проведут общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По ее данным, вице-мэр Асылбек Топчубаев объявил о необходимости проведения субботника на территории города.

«В связи с карантином в весенний период субботники не проводили. Теперь возникла острая необходимость выйти на общегородской субботник с участием городских организаций и служб, муниципальных предприятий и учреждений, жителей МТУ, хозяйствующих субъектов. Санитарная очистка, вопросы благоустройства, озеленения и ирригационных сетей стоят как никогда остро. В связи с этим призываем все хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности выйти завтра на субботник и убрать территорию возле своих объектов», — сказа он.

Все участники субботника должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках.