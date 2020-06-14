15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Московская, 53;

9.00-18.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой, Ибраимова, Керамическая), район Восточного автовокзала, отрезки улиц Тургенова, Айтматова, Осмонкула, Жибек Жолу, микрорайон «Асанбай», 40/1;

9.30-18.00 — жилмассивы «44 га» (улицы Элебесова, Коллективная, переулок Станиславский), «Дордой-4», «Арча-Бешик» (отрезки улиц Абдрахманова, Эркин-Тоо, Садырбаева, Шербет, Шералиева, Бердибаева, Кара-Кужур), «Ынтымак», «Колмо» (улицы Мидина, Жеткинчек, Тендик, Боталиева, Сейил, Жаштык, Дастан, Медина);

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Арстанбап). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная), Берлик (улицы Западная, Фабричная), Степное, Луговое (улицы Садовая, Аламединская, Луговая), Беш-Кюнгей (улицы Байбосун уулу, Большевик, Проектируемая, Сарбагыш, 61а, Школьная, 3), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Эшмамбет уулу А., Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Воронцовка (улицы Октябрьская, Школьная, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова), Байгельди, Арчалы;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Молодежная, Фрунзе), Военно-Антоновка (МТФ), Манас (улицы Западная, Тупиковая, Совхозная, Широкая, Пионерская, Зеленая);

8.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Калининское (улицы Береговая, Бакыта, Тимирязева), Новониколаевка (улицы Октябрьская, Энгельса, Московская, Западная, Свердлова, Макаренко, Комсомольская), город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 27-47);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловское (улица Тилебалиева), Чалдыбар (улица Исмаилова), Каинда (улица Куйбышева, парк Победы);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (СТФ), села Киргшелк (улица Герцена), Дружба (улицы Карла Маркса, Айдарбекова, Сыдыкова).

3 Ошская область Ошская область