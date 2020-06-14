18:37
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Общество

15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — улица Московская, 53;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой, Ибраимова, Керамическая), район Восточного автовокзала, отрезки улиц Тургенова, Айтматова, Осмонкула, Жибек Жолу, микрорайон «Асанбай», 40/1;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «44 га» (улицы Элебесова, Коллективная, переулок Станиславский), «Дордой-4», «Арча-Бешик» (отрезки улиц Абдрахманова, Эркин-Тоо, Садырбаева, Шербет, Шералиева, Бердибаева, Кара-Кужур), «Ынтымак», «Колмо» (улицы Мидина, Жеткинчек, Тендик, Боталиева, Сейил, Жаштык, Дастан, Медина);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Арстанбап).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная), Берлик (улицы Западная, Фабричная), Степное, Луговое (улицы Садовая, Аламединская, Луговая), Беш-Кюнгей (улицы Байбосун уулу, Большевик, Проектируемая, Сарбагыш, 61а, Школьная, 3), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Эшмамбет уулу А., Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Воронцовка (улицы Октябрьская, Школьная, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова), Байгельди, Арчалы;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Молодежная, Фрунзе), Военно-Антоновка (МТФ), Манас (улицы Западная, Тупиковая, Совхозная, Широкая, Пионерская, Зеленая);
  • 8.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Калининское (улицы Береговая, Бакыта, Тимирязева), Новониколаевка (улицы Октябрьская, Энгельса, Московская, Западная, Свердлова, Макаренко, Комсомольская), город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 27-47);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловское (улица Тилебалиева), Чалдыбар (улица Исмаилова), Каинда (улица Куйбышева, парк Победы);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (СТФ), села Киргшелк (улица Герцена), Дружба (улицы Карла Маркса, Айдарбекова, Сыдыкова).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — айыльный округ Кара-Кульджа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155882/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
14 июня: где в регионах отключат свет
13 июня: где в регионах отключат свет
12 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 июня: где в регионах отключат свет
5 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
Россия восстанавливает авиасообщение со&nbsp;странами СНГ, в&nbsp;том числе с&nbsp;Кыргызстаном Россия восстанавливает авиасообщение со странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
14 июня, воскресенье
18:30
15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
ГУВД Бишкека опровергает недовольство участковых: все на службе
18:14
Истязание женщины в Сузаке. Кабин назвал статистику семейного насилия страшной
18:01
Участковые Бишкека отказываются выходить на службу: им не выплатили компенсации
16:00
Чудаки парковки. Нарушители мешают и водителям, и пешеходам