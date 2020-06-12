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Общество

12 июня — День России. В филармонии прошел праздничный концерт

Сегодня в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошел концерт, посвященный Дню России. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Концерт организован министерством, посольством Российской Федерации в Кыргызстане и представительством Россотрудничества в КР.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией концерт прошел без зрителей, но транслировался в прямом эфире.

Концертные номера прозвучали в исполнении российских и кыргызских исполнителей в онлайн-режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155876/
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