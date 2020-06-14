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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июня: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане 15 июня дожди с грозами ожидаются только в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +33 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +21 градус днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +10, днем +33 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155863/
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