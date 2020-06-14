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Общество

Афиша Бишкека на неделю: интеллектуальная игра, выставки и лекция

15-19 июня. Выставка кыргызских художников

Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

1-19 июня. Ярмарка цветов

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

15 июня. Презентация курса кружевоплетения

Вы встретитесь с преподавателем по кружевоплетению и получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.

Мастерская ADRA, 19.00.

16 июня. Лекция «Манас» и Государственный флаг» 

Одним из атрибутов государства является флаг. Он несет в себе символический характер и дух народа. Что таит в себе наш Государственный флаг и при чем тут «Манас», узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

17 июня. Интеллектуальная игра «Квиз, плиз!»

Это интеллектуальная битва в развлекательном формате, которая проходит в барах 114 городов по всему миру и вот дошла и до Бишкека. Собирайте команду и приходите.

Кафе «Империя пиццы» (ТЭЦ), 18.30.

19 июня. Выставка «Жизнь. Быт. Взгляд»

На открытии экспозиции художницы Алены Иргашевой будет и выступление группы «Лето из пакета».

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 19.00.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155847/
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