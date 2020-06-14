Неделя-24. Сапару Исакову добавили срок и предвыборные слияния партий

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Суд признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 «Коррупция» УК КР. С учетом вынесенного ранее приговора по делу о реконструкции Бишкекской ТЭЦ, в общем ему назначили наказание сроком 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.
Сапар Исаков должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.
Продолжается в республике и борьба с коронавирусом. Число больных снижается, но вновь заболевшие появляются постоянно. В итоге в Бишкеке на санитарную обработку даже закрыли рынки.
В то же время с 12 июня внутренние регулярные пассажирские рейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек увеличили до двух раз в день.
Восстанавливает авиасообщение со странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном, и Россия. Произойти это должно с 15 июля 2020 года. Перечень стран, доступных для авиаперелета из РФ и обратно, значительно расширят с 1 августа.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».
Предвыборные танцы: что задумал «Ата Мекен»
Две старейшие партии страны «Ата Мекен» и «Акшумкар» объединились, чтобы тандемом участвовать в предстоящих парламентских выборах-2020. Лидеры политорганизаций Омурбек Текебаев и Темир Сариев подписали декларацию. В новый союз также вошли Жанар Акаев (партия «КЛДП»), Рыскелди Момбеков от группы социал-демократов и другие. Союз совершенно разнополярных политиков вызвал много вопросов у электората. Об этом и многом другом 24.kg в эксклюзивном интервью рассказал Омурбек Текебаев.
За что могут наказать во время предвыборной гонки
Президент Сооронбай Жээнбеков с 26 июня по 6 июля должен назначить выборы в Жогорку Кенеш. Предварительно, главная избирательная кампания года состоится 4 октября. Ее могут совместить с местными выборами, которые отменили из-за пандемии коронавируса. Депутаты спешно перекраивают избирательное законодательство и Кодекс о нарушениях, предлагая поправки наперегонки с ЦИК. Подробнее об этом в материале Дарьи Подольской «Если нарушат закон. Какое наказание ждет избирателей и кандидатов в депутаты».
Ошским событиям 10 лет
10 лет назад в ночь на 11 июня 2010 года в Ошской области произошла трагедия. Столкновения на этнической почве унесли жизни около 500 человек, ранения получили более 2 тысяч. Это официальные данные. Тысячи граждан Кыргызстана, представители узбекской национальности, вынужденно бежали из страны. 24.kg решило напомнить, кто из политиков стоял у руля государства — «10 лет Ошской трагедии. Что стало с политиками, которые тогда руководили страной».
Граница торговых проблем
Отмена карантина в нашей республике началась с обострения ситуации на кыргызско-казахской границе. Правда, назвать нынешние сложности чем-то новым и неожиданным сложно. Как минимум раз в год, а то и чаще, на границе заторы. Казахстан и Кыргызстан обвиняют друг друга в нарушении норм ЕАЭС и контрабанде товаров. Подробнее о ситуации в материале Татьяны Кудрявцевой «Кыргызстан и Казахстан. Когда наступит мир на границах?»
О дружбе и сотрудничестве с Россией
Редакция 24.kg поговорила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызстане Николаем Удовиченко о взаимоотношениях двух стран, помощи во время пандемии коронавируса и о том, как помогает кыргызстанцам особый статус русского языка. Подробнее — «Николай Удовиченко о статусе русского языка, помощи Кыргызстану и дружбе стран».
Проблемные ГСМ
Наши чиновники почти три года обещали договориться с Казахстаном о беспошлинных поставках бензина. Но ни к чему так и не пришли. Завоз стал возможен только благодаря действиям Акорды, которая поддерживает своих производителей нефтепродуктов. Подробнее в материале «О дешевом топливе. Когда о кыргызстанцах заботится чужое правительство».
Кыргызстан и Евросоюз — о сотрудничестве и коронавирусе
Эдуард Ауэр дал большое интервью 24.kg. Он рассказал, как развивалась европейская интеграция, как изменил ЕС Брексит и о том, как повлияет происходящее на отношения Евросоюза и КР.
Во второй части интервью он рассказал об отношениях Кыргызстана и Европейского союза, перспективах заключения нового соглашения и о потенциале в развитии двусторонней торговли.
Вспышка коронавируса коснулась практически всех стран мира. Но при этом многие из них помогают соседям, продолжая бороться с эпидемией у себя. Посол Евросоюза в Кыргызстане Эдуард Ауэр рассказал 24.kg, какую помощь республика получила от ЕС. Подробнее — «Вспышка коронавируса. Как Европейский союз помог Кыргызстану».
Как выучить самих учителей
Дистанционные уроки во время карантина показали недостаточный профессионализм некоторых педагогов. По законодательству они должны раз в пять лет проходить повышение квалификации. Так ли это на самом деле, кто их обучает, какие пробелы приходится восполнять и что заставит учителя лучше работать? Об этом 24.kg рассказала директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, профессор Назира Дюшеева — «Как повышают квалификацию учителей, чтобы не было стыдно за их уроки».
Вузы, которые выбирают в Кыргызстане
Для выпускников школ Кыргызстана предстоит серьезное испытание — выбрать вуз. Редакция 24.kg проанализировала итоги Общереспубликанского тестирования за 2019-й. Именно его результаты являются определяющими для поступления в высшие учебные заведения. Какие из них самые привлекательные, в материале «Лето — пора поступать: топ-10 вузов страны, которые выбирают выпускники».
«Дордой» пополнился болгарским легионером
Болгарину Георги Радеву 25 лет. Он с детства занимается футболом. В начале 2020 года заключил контракт с многократным чемпионом Кыргызстана — столичным «Дордоем». О том, как он оказался в Бишкеке и пережил здесь карантин, футболист рассказал в интервью 24.kg.
Один из лучших волейболистов Кыргызстана о своей карьере
Темир Муса уулу — один из лидеров сборной Кыргызстана по волейболу. За пять лет выиграл два золота, серебро и бронзу на чемпионате Азии. Полгода назад впервые в карьере попал в зарубежный клуб — тайский «Эйр Форс». Отыграть сезон полностью не смог — из-за начавшегося карантина его прервали. Что дала ему поездка в Таиланд, как он проявил себя в качестве играющего тренера и готова ли наша сборная противостоять сильнейшим соперникам, Темир Муса уулу рассказал в интервью 24.kg.
Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Наша рубрика, рассказывающая о Кыргызстане с помощью читателей сайта, возобновилась. Мы соскучились по нашим авторам и красивым фотографиям. Но читатели нас не забывали и во время карантина, поэтому накопилось много снимков. И мы с радостью их начинаем публиковать. Подробнее — «Мгновения жизни. Вечерний Бишкек и мартовский Ош».
Как соблюдать санитарные правила и не получать штрафы
В Бишкеке ежедневно проходят рейды по кафе, торговым центрам, магазинам по проверке соблюдения санитарных требований против распространения коронавирусной инфекции. Почти все субъекты предпринимательства игнорируют предписания Минздрава в той или иной степени. 24.kg решило напомнить, как правильно дезинфицировать офисы, рестораны и другие общественные места, чтобы избежать штрафов и сократить риски распространения COVID-19.