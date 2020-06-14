Неделя-24. Сапару Исакову добавили срок и предвыборные слияния партий

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Суд признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 «Коррупция» УК КР. С учетом вынесенного ранее приговора по делу о реконструкции Бишкекской ТЭЦ, в общем ему назначили наказание сроком 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Сапар Исаков должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Продолжается в республике и борьба с коронавирусом. Число больных снижается, но вновь заболевшие появляются постоянно. В итоге в Бишкеке на санитарную обработку даже закрыли рынки.

В то же время с 12 июня внутренние регулярные пассажирские рейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек увеличили до двух раз в день.

Восстанавливает авиасообщение со странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном, и Россия. Произойти это должно с 15 июля 2020 года. Перечень стран, доступных для авиаперелета из РФ и обратно, значительно расширят с 1 августа.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Предвыборные танцы: что задумал «Ата Мекен»

Фото 24.kg. Омурбек Текебаев

Две старейшие партии страны «Ата Мекен» и «Акшумкар» объединились, чтобы тандемом участвовать в предстоящих парламентских выборах-2020. Лидеры политорганизаций Омурбек Текебаев и Темир Сариев подписали декларацию. В новый союз также вошли Жанар Акаев (партия «КЛДП»), Рыскелди Момбеков от группы социал-демократов и другие. Союз совершенно разнополярных политиков вызвал много вопросов у электората. Об этом и многом другом 24.kg в эксклюзивном интервью рассказал Омурбек Текебаев.

За что могут наказать во время предвыборной гонки

Президент Сооронбай Жээнбеков с 26 июня по 6 июля должен назначить выборы в Жогорку Кенеш. Предварительно, главная избирательная кампания года состоится 4 октября. Ее могут совместить с местными выборами, которые отменили из-за пандемии коронавируса. Депутаты спешно перекраивают избирательное законодательство и Кодекс о нарушениях, предлагая поправки наперегонки с ЦИК. Подробнее об этом в материале Дарьи Подольской «Если нарушат закон. Какое наказание ждет избирателей и кандидатов в депутаты».

Ошским событиям 10 лет

Фото из интернета. Разрушенные дома в городе Ош

10 лет назад в ночь на 11 июня 2010 года в Ошской области произошла трагедия. Столкновения на этнической почве унесли жизни около 500 человек, ранения получили более 2 тысяч. Это официальные данные. Тысячи граждан Кыргызстана, представители узбекской национальности, вынужденно бежали из страны. 24.kg решило напомнить, кто из политиков стоял у руля государства — «10 лет Ошской трагедии. Что стало с политиками, которые тогда руководили страной».

Граница торговых проблем

Отмена карантина в нашей республике началась с обострения ситуации на кыргызско-казахской границе. Правда, назвать нынешние сложности чем-то новым и неожиданным сложно. Как минимум раз в год, а то и чаще, на границе заторы. Казахстан и Кыргызстан обвиняют друг друга в нарушении норм ЕАЭС и контрабанде товаров. Подробнее о ситуации в материале Татьяны Кудрявцевой «Кыргызстан и Казахстан. Когда наступит мир на границах?»

О дружбе и сотрудничестве с Россией

Фото 24.kg. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко

Редакция 24.kg поговорила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызстане Николаем Удовиченко о взаимоотношениях двух стран, помощи во время пандемии коронавируса и о том, как помогает кыргызстанцам особый статус русского языка. Подробнее — «Николай Удовиченко о статусе русского языка, помощи Кыргызстану и дружбе стран».

Проблемные ГСМ

Наши чиновники почти три года обещали договориться с Казахстаном о беспошлинных поставках бензина. Но ни к чему так и не пришли. Завоз стал возможен только благодаря действиям Акорды, которая поддерживает своих производителей нефтепродуктов. Подробнее в материале «О дешевом топливе. Когда о кыргызстанцах заботится чужое правительство».

Кыргызстан и Евросоюз — о сотрудничестве и коронавирусе

Фото представительства ЕС. Посол Европейского союза в Кыргызстане Эдуард Ауэр

Посол Европейского союза в Кыргызстане. Он рассказал, как развивалась европейская интеграция, как изменил ЕС Брексит и о том, как повлияет происходящее на отношения Евросоюза и КР.

Во второй части интервью он рассказал об отношениях Кыргызстана и Европейского союза, перспективах заключения нового соглашения и о потенциале в развитии двусторонней торговли.

Вспышка коронавируса коснулась практически всех стран мира. Но при этом многие из них помогают соседям, продолжая бороться с эпидемией у себя. Посол Евросоюза в Кыргызстане Эдуард Ауэр рассказал 24.kg, какую помощь республика получила от ЕС. Подробнее — «Вспышка коронавируса. Как Европейский союз помог Кыргызстану».

Как выучить самих учителей

Фото из личного архива. Назира Дюшеева

Дистанционные уроки во время карантина показали недостаточный профессионализм некоторых педагогов. По законодательству они должны раз в пять лет проходить повышение квалификации. Так ли это на самом деле, кто их обучает, какие пробелы приходится восполнять и что заставит учителя лучше работать? Об этом 24.kg рассказала директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, профессор Назира Дюшеева — «Как повышают квалификацию учителей, чтобы не было стыдно за их уроки».

Вузы, которые выбирают в Кыргызстане

Для выпускников школ Кыргызстана предстоит серьезное испытание — выбрать вуз. Редакция 24.kg проанализировала итоги Общереспубликанского тестирования за 2019-й. Именно его результаты являются определяющими для поступления в высшие учебные заведения. Какие из них самые привлекательные, в материале «Лето — пора поступать: топ-10 вузов страны, которые выбирают выпускники».

«Дордой» пополнился болгарским легионером

Фото ФК «Дордой». Футболист Георги Радев в Кыргызстане. Январь 2020 года

Болгарину Георги Радеву 25 лет. Он с детства занимается футболом. В начале 2020 года заключил контракт с многократным чемпионом Кыргызстана — столичным «Дордоем». О том, как он оказался в Бишкеке и пережил здесь карантин, футболист рассказал в интервью 24.kg.

Один из лучших волейболистов Кыргызстана о своей карьере

Темир Муса уулу — один из лидеров сборной Кыргызстана по волейболу. За пять лет выиграл два золота, серебро и бронзу на чемпионате Азии. Полгода назад впервые в карьере попал в зарубежный клуб — тайский «Эйр Форс». Отыграть сезон полностью не смог — из-за начавшегося карантина его прервали. Что дала ему поездка в Таиланд, как он проявил себя в качестве играющего тренера и готова ли наша сборная противостоять сильнейшим соперникам, Темир Муса уулу рассказал в интервью 24.kg.

Кыргызстан глазами читателей 24.kg

Фото Алмаза Карабалаева. В пригороде Бишкека, апрель

Наша рубрика, рассказывающая о Кыргызстане с помощью читателей сайта, возобновилась. Мы соскучились по нашим авторам и красивым фотографиям. Но читатели нас не забывали и во время карантина, поэтому накопилось много снимков. И мы с радостью их начинаем публиковать. Подробнее — «Мгновения жизни. Вечерний Бишкек и мартовский Ош».

Как соблюдать санитарные правила и не получать штрафы

В Бишкеке ежедневно проходят рейды по кафе, торговым центрам, магазинам по проверке соблюдения санитарных требований против распространения коронавирусной инфекции. Почти все субъекты предпринимательства игнорируют предписания Минздрава в той или иной степени. 24.kg решило напомнить, как правильно дезинфицировать офисы, рестораны и другие общественные места, чтобы избежать штрафов и сократить риски распространения COVID-19.