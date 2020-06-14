00:21
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 15 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

  • До 1 июля отключили горячую воду.
  • 9.00-17.00 — не будт питьевой воды в районе, ограниченном улицами Садовой, Ч.Валиханова, проспектом Чуй и линией железной дороги.

Памятные даты

День работника легкой промышленности Кыргызской Республики

24.kg
Фото 24.kg. Коллекция Лилии Шахнабиевой на Неделе моды в Бишкеке

Ежегодно во второе воскресенье июня отмечается День работника легкой промышленности КР. Установлен постановлением правительства от 17 апреля 1995 года.

Легкая промышленность — одна из самых активно развивающихся отраслей Кыргызстана, ведущая составляющая кыргызской экономики. С момента своего основания ориентирована на экспорт.

Всемирный день донора крови

Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943), австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Международный день блогера

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд

14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. По соглашению промышленника с рабочими последние могли быть занимаемы работой в воскресный день взамен будничного.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кудайберген Джапаров (Кукен Сатаров)

Родился 14 июня 1933 года в селе Соз Сокулукского района.

Печатается с 1956-го. В 1959 году издана первая книга повестей и рассказов «Абыш». Автор пьес «Гордецы», «Девичья месть» и других.

В 1979 году издана его книга «В город пришла весна» на русском языке.

Умер прозаик Аман Саспаев

Аман Саспаев родился в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Творческая биография писателя началась в 1947 году. В 1966-м издан его первый сборник рассказов «Мальва». Перу писателя принадлежит роман «Парторг», ряд сборников повестей и рассказов. Основной тематикой произведений писателя являются жизнь и быт, социальное положение эмигрантов в КНР.

Куда сходить

  • на площади Победы проходит ярмарка цветов;
  • Bellagio Coffee приглашает на мастер-класс по живописи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155832/
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
Россия восстанавливает авиасообщение со&nbsp;странами СНГ, в&nbsp;том числе с&nbsp;Кыргызстаном Россия восстанавливает авиасообщение со странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
14 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 июня, суббота
21:06
Истязание женщины в Сузаке. Родственники рассказали, что и раньше ее бил муж
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 июня: будет жарко
20:02
На бульваре Эркиндик в Бишкеке бегают крысы. Жители обеспокоены
19:48
Внимание, водители! В Бишкеке улица Усенбаева закрыта на ремонт
19:43
Мужчину, издевавшегося над своей женой, арестовали на 15 суток