В Бишкеке 14 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 15 часов 19 минут.
Отключение газа, света, воды
- До 1 июля отключили горячую воду.
- 9.00-17.00 — не будт питьевой воды в районе, ограниченном улицами Садовой, Ч.Валиханова, проспектом Чуй и линией железной дороги.
Памятные даты
День работника легкой промышленности Кыргызской Республики
Ежегодно во второе воскресенье июня отмечается День работника легкой промышленности КР. Установлен постановлением правительства от 17 апреля 1995 года.
Легкая промышленность — одна из самых активно развивающихся отраслей Кыргызстана, ведущая составляющая кыргызской экономики. С момента своего основания ориентирована на экспорт.
Всемирный день донора крови
Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943), австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
Международный день блогера
Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.
В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд
14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. По соглашению промышленника с рабочими последние могли быть занимаемы работой в воскресный день взамен будничного.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Кудайберген Джапаров (Кукен Сатаров)
Родился 14 июня 1933 года в селе Соз Сокулукского района.
Печатается с 1956-го. В 1959 году издана первая книга повестей и рассказов «Абыш». Автор пьес «Гордецы», «Девичья месть» и других.
В 1979 году издана его книга «В город пришла весна» на русском языке.
Умер прозаик Аман Саспаев
Аман Саспаев родился в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.
Куда сходить
- на площади Победы проходит ярмарка цветов;
- Bellagio Coffee приглашает на мастер-класс по живописи.