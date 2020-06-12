Кыргызстанцы могут поступить в МГИМО. Объявлен прием документов

Министерство иностранных дел объявило о начале приема документов граждан Кыргызстана в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Документы на 2020-2021 учебный год принимаются с 12 июня по 10 июля 2020 года на программы бакалавриата и магистратуры. В конкурсном отборе могут участвовать только граждане КР. Абитуриенты могут подать документы только по одному выбранному направлению обучения (приложение).

Кандидаты, рекомендованные МИД КР для зачисления в МГИМО, по приезде в Москву проходят тестирование по русскому и иностранному языкам в соответствии с правилами вуза.

С правилами конкурсного отбора абитуриентов в МГИМО можно ознакомиться на сайте Дипломатической академии МИД Кыргызстана. Регистрация и подача документов на участие в конкурсном отборе также осуществляются в онлайн-режиме на сайте Дипакадемии.

По программе бакалавриата можно подать документы на факультеты международных отношений, международных экономических отношений, международно-правовой, юриспруденции, международной журналистики и журналистики. В магистратуру можно поступить на факультеты международных отношений, экономики и юриспруденции.