22:29
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Общество

Если на Землю прилетят инопланетяне. Ученые спрогнозировали реакцию людей

Команда исследователей, возглавляемая психологом Майклом Варнумом из Университета штата Аризона, рассказала, каким образом отреагирует человечество на появление инопланетян на Земле, сообщает «Ньюинформ».

Для своего эксперимента специалисты изучали сообщения СМИ, посвященные возможному открытию внеземной жизни, например, находке аналогичных Земле планет или микроорганизмов на комете. Реакция людей анализировалась также в текстах о пульсарах, которые изначально интерпретировались как инопланетные радиограммы, и в статьях об астероиде, форма которого напоминала очертания космического корабля, поэтому ошибочно считалась НЛО.

На втором этапе ученые попросили 500 случайно выбранных людей записать, как они будут реагировать, если космонавты действительно найдут внеземные организмы. Затем специальное программное обеспечение для анализа текста изучило ответы испытуемых, а также статьи газет, чтобы вывести конкретную эмоцию из используемых слов.

Результат эксперимента: сообщения СМИ и реакция 500 респондентов на внеземную жизнь были оптимистичными и ожидаемыми.

На третьем этапе исследователи снова задействовали 500 испытуемых, которых разделили на две группы. Им предстояло написать короткий отчет. Первая группа должна была зафиксировать на бумаге свою точку зрения на статью об обнаружении микробов на марсианском метеорите. Члены второй группы рассказали, что они думают о создании искусственной жизни в лаборатории, в которой проводит исследования специалист генетических технологий Крейг Вентер.

Выяснилось, что респонденты оценили открытие внеземной жизни исключительно оптимистично.

Искусственно созданная жизнь из лаборатории хоть и была воспринята положительно, но не так эйфорически, как внеземная жизнь.

В целом интерес людей к потенциальным рискам и опасениям, которые может повлечь за собой встреча с инопланетянами, тоже имел место быть. Однако статьи и отчеты касались только микроэлементов или организмов на других планетах, а не потенциальных наблюдений за НЛО.

Психолог Майкл Варнум добавил, что его исследование опирается прежде всего на самооценку испытуемых и, безусловно, имеет значение, какая форма у вновь обнаруженной внеземной жизни, а также мирно ли она себя ведет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155810/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Астероид, относящийся к категории «потенциально опасных», приближается к Земле
Компания Илона Маска SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль
В Солнечной системе появился троянский астероид с хвостом, как у кометы
Открыта ближайшая к Земле черная дыра
Кропотливая работа. Фотограф создал самый четкий снимок Луны
Первый испытательный полет совершил туристический космоплан VSS Unity
Жители Земли увидят приближающуюся к Солнцу ядовитую комету
Появилось новое фото галактики созвездия Волосы Вероники
Почти 140 новых малых планет нашли ученые в Солнечной системе
Фотографии Земли сделали из космоса на новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Неправильная раздача гуманитарки в&nbsp;Бишкеке: возбуждено уголовное дело Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
12 июня, пятница
22:15
Если на Землю прилетят инопланетяне. Ученые спрогнозировали реакцию людей Если на Землю прилетят инопланетяне. Ученые спрогнозиро...
22:02
Жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом
21:44
В селе Кой-Таш дачники устроили мусорную свалку
21:21
Ученые установили, что древние крокодилы ходили на двух ногах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 июня: без осадков