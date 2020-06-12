В Центре госсанэпиднадзора ответили, почему не оштрафовали гостей «Кайнара»

Центр госсанэпиднадзора не может штрафовать физических лиц. Об этом на брифинге сообщил руководитель организации Кубан Кундашев, отвечая на вопросы СМИ.

«Если бы сигнал поступил заранее, то на место выехали бы сотрудники акимиата, ЦГСЭН и сотрудники правоохранительных органов, входящие в мобильную группу», — отметил он.

Кубан Кундашев добавил, что сам ресторан «Кайнар» за проведение массового мероприятия оштрафован на 3 тысячи сомов.

Напомним, накануне в ресторане проводил поминки экс-депутат Омурбек Бабанов. Когда корреспондент Kaktus.media Марат Уралиев пытался снять заведение на камеру, на него напали. Милиция установила личность напавшего на журналиста, факт нападения зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.