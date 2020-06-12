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Общество

Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы и турпоходы

Выставки, ярмарки

13 июня. Выставка кыргызских художников

Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

1-15 июня. Ярмарка цветов

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

Мастер-классы, лекции, тренинги

13 июня. Поход к Белогорскому водопаду

Белогорский водопад — это один из самых высоких водопадов на Тянь-Шане и самый высокий в северном Кыргызстане. Вода извергается с высоты 60 метров бурным и полноводным потоком. Регистарция по телефону 0550306059.

Надежды Лузиной
Фото Надежды Лузиной. Водопад в Белогорке

14 июня. Поход в каньон «Сказка»

По всей территории каньона разбросаны различные загадочные песчаные фигуры, из-за которых он получил свое название. Вы посетите не менее красивое Орто-Токойское водохранилище. В стоимость входят трансфер и услуги гида. Регистрация по телефону 0778886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова в 6.30.

Евгения Коротовских
Фото Евгения Коротовских. Каньон Сказка

13 июня. Мастер-класс по акриловой живописи

Получите удовольствие от общения в творческой атмосфере. Под руководством художницы Зульфии Акимовой вы за один день напишете картину, которую сможете повесить у себя дома. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 12.00.

14 июня. Мастер-класс по живописи

Вы сами создадите картину по мотивам мировых шедевров. В стоимость входят все необходимые инструменты.

Bellagio Coffee, 14.00.

Для детей

14 июня. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155803/
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