Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы и турпоходы

Выставки, ярмарки
13 июня. Выставка кыргызских художников
Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М», 10.00-19.00.
1-15 июня. Ярмарка цветов
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
Мастер-классы, лекции, тренинги
13 июня. Поход к Белогорскому водопаду
Белогорский водопад — это один из самых высоких водопадов на Тянь-Шане и самый высокий в северном Кыргызстане. Вода извергается с высоты 60 метров бурным и полноводным потоком. Регистарция по телефону 0550306059.
14 июня. Поход в каньон «Сказка»
По всей территории каньона разбросаны различные загадочные песчаные фигуры, из-за которых он получил свое название. Вы посетите не менее красивое Орто-Токойское водохранилище. В стоимость входят трансфер и услуги гида. Регистрация по телефону 0778886881.
Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова в 6.30.
13 июня. Мастер-класс по акриловой живописи
Получите удовольствие от общения в творческой атмосфере. Под руководством художницы Зульфии Акимовой вы за один день напишете картину, которую сможете повесить у себя дома. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М», 12.00.
14 июня. Мастер-класс по живописи
Вы сами создадите картину по мотивам мировых шедевров. В стоимость входят все необходимые инструменты.
Bellagio Coffee, 14.00.
Для детей
14 июня. Онлайн-лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.
Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.