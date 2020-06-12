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Общество

Россия выделила Кыргызстану 370 квот на обучение в образовательных организациях

Россия выделила Кыргызстану 370 квот на обучение в образовательных организациях в новом учебном году. Об этом сообщает Российский центр науки и культуры в Бишкеке.

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По его данным, 38 квот выделили для согласованного набора с российскими организациями: ОДКБ, Сетевому университету по линии СНГ, Сетевому университету по линии ШОС, МИД России, Росфинмониторингу.

«Для лиц, прошедших первый этап отбора в представительстве Россотрудничества в Кыргызстане, в связи с распространением коронавируса нужно до 22 июня онлайн подписать форму-согласие на сайте центра. Для лиц, прошедших первый этап отбора, следует подготовить актуальные медицинские справки (форма 086-у, справка ВИЧ/СПИД)», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155732/
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