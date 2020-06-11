Власти Кыргызстана не смогли обеспечить справедливость после июньских событий

Власти Кыргызстана не предприняли необходимых, хотя и сложных, шагов по обеспечению справедливости и ответственности за злоупотребления, совершенные во время и после вспышки насилия на юге десять лет назад. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

С 10 по 14 июня 2010 года на юге республики бушевало межэтническое насилие. Более 400 человек убиты, почти 2 тысячи домов разрушены. Но власти не смогли обеспечить ответственность за преступления, совершенные во время столкновений, или правосудие для людей, без достаточных на то оснований арестованных и осужденных в ходе судебных процессов, омраченных повсеместными заявлениями о жестоком обращении и пытках.

Правосудие стало труднодостижимым для многих людей, пострадавших от ужасных преступлений во время и после событий в июне 2010-го. Мира Ритман, старший исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии

«Хотя юг КР давно перестал быть местом открытых этнических конфликтов, до тех пор, пока виновные не понесут ответственность за прошлые злоупотребления, всегда будут возникать законные опасения по поводу долгосрочной стабильности в регионе», — считает она.

Как отмечают правозащитники в своем отчете за 2016 год, направленном Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), правительство Кыргызстана заявило, что «все участники уголовного процесса пользуются равными правами и имеют равные возможности...» и «не было зарегистрировано ни одного случая нарушений судебными органами права на справедливое судебное разбирательство по уголовным делам, связанным с событиями июня 2010-го».

Тем не менее правозащитная организация «Бир дуйно» привела официальные данные, по которым более 70 процентов людей, привлеченных к уголовной ответственности за насилие в июне 2010 года, были этническими узбеками. Также подчеркивается, что из 105 человек, привлеченных к ответственности за убийства, совершенные во время межэтнических столкновений, 97 являются этническими узбеками и 7 — кыргызами.

Десять лет спустя этнические узбеки на юге страны все еще чувствуют страх и неуверенность, особенно в отношении правоохранительных органов и судебной власти. Human Rights Watch

«Властям необходимо взять на себя обязательство обеспечить привлечение к ответственности своих граждан, независимо от их этнической принадлежности, и предпринять значимые шаги для решения проблем, с которыми сталкиваются этнические узбеки на юге КР», — пояснили в организации.

Власти республики должны обеспечить тщательное и беспристрастное расследование применения пыток во время следствия и организовать процесс пересмотра всех уголовных дел, связанных с июньскими событиями, в которых имелись достоверные заявления о применении пыток и других нарушений прав человека в отношении обвиняемых.

«Мир и стабильность на юге Кыргызстана сегодня подорваны наследием несправедливости, — заметила Мира Ритман. — Если власти хотят окончательно перевернуть эту страницу, им необходимо проделать тяжелую работу по преодолению несправедливости в прошлом и обеспечить привлечение к ответственности и прекращение производства для всех жертв июньских событий 2010-го и их последствий».