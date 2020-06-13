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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 15 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

  • До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Султан Ахматов

Родился 13 июня 1969 года. Заместитель министра экономики КР.

Иманакун уулу Талантбек

Родился 13 июня 1984 года. Начальник управления землепользования и строительства мэрии Бишкека.

Жыргалбек уулу Кайрат

Родился 13 июня 1993 года. Член национальной сборной КР по футболу, нападающий.

Памятные даты

Образован Иссык-Кульский государственный университет

Одно из самых крупных учебных заведений страны создано постановлением Совета народных комиссаров Киргизской ССР 13 июня 1940 года как двухгодичный учительский институт. Его первым директором был А.Шеньдрих, а его заместителем — известный филолог Зияш Бектенов.

Решением Совета министров СССР от 22 апреля 1953-го на базе учительского института создан Пржевальский государственный педагогический институт. С получением нового статуса вуз поднял на высокий уровень подготовку педагогов не только для Иссык-Кульской и Нарынской областей, но и для всего Кыргызстана. Он стал одним из передовых учебных заведений высшего педагогического образования республики.

18 декабря 1992 года стал университетом, ему присвоено имя Касыма Тыныстанова.

В США запатентована безопасная булавка

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно оплатить долг $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого — пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400.

Идея Уолтера Ханта была ненова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия использовались многими древними и средневековыми народами.

Люди, которые меняли мир

Умер Герой Советского Союза Ефрем Курочкин

www.moypolk.ru
Фото www.moypolk.ru. Ефрем Курочкин

Родился 21 января 1921 года в Пржевальске. Сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

С июля 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июлю 1944 года гвардии сержант Ефрем Курочкин командовал орудием 220-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта.

Отличился во время освобождения Минской области Белорусской ССР. 4 июля 1944 года расчет Ефрема Курочкина участвовал в отражении немецкой контратаки в районе деревни Узляны Пуховичского района. В критический момент боя Курочкин поднял свой расчет в атаку, отбросив противника.

После окончания войны проживал в поселке Джети-Огуз Иссык-Кульской области, до выхода на пенсию работал на шахте.

Умер 13 июня 1986-го.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников, а также на мастер-класс по живописи;
  • на площади Победы открылась ярмарка цветов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155653/
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