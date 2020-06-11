В Джалал-Абаде у 14 детей в психоневрологическом диспансере выявлен туберкулез. Информацию 24.kg подтвердила директор областного центра по борьбе с туберкулезом Бурулкан Кадырова.

По ее словам, в начале апреля к ней обратилась директор диспансера. «Она сказала, что дети начали худеть, плохо стали есть, сделали рентген, и у них подозрение на туберкулез. Я создала комиссию, выехали в диспансер. В первые дни выявили у четверых детей, после обследования еще у 10. Из них у троих — лекарственно-устойчивая форма. Дети лечатся в отдельных помещениях психоневрологического социального стационарного учреждения, потому что у всех есть основное заболевание. У них всех тяжелая умственная отсталость. Для перевода в наш центр нужно заключение психиатра. В диспансер я распределила двух врачей», — сказала она.

Бурулкан Кадырова отметила, что дети получают лечение, динамика хорошая. «У шестерых уже активная фаза лечения закончилась, получают поддерживающую терапию. У детей появился аппетит», — отметила она.

Причина заражения детей в психоневрологическом диспансере выясняется.