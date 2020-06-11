В Таласе коронавирус выявлен у трех человек. Не соблюдали санитарные нормы

В Таласской области выявили три случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, один из зараженных контактировал с 98 гражданами.

«В Таласской области стали выявлять заразившихся из-за того, что граждане вышли на работу, стали выезжать за пределы области. Можно сказать, что из-за внутренней миграции COVID-19 дошел до региона. Первый случай выявили у медика ЦСМ, затем заразился ее муж, третий случай зарегистрировали у соседа. Сейчас проверяем всех контактных — их много. Это следствие несоблюдения санитарных правил», — заключил чиновник.

Всего по стране на 11 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 129 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 630.