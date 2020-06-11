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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 июня: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане 12 июня дожди возможны только в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +28 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +8, днем +29 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +10, днем до +30 градусов.

В Нарынской области +4 ночью и +22 градуса днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +21 градус. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +7, днем +28 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155620/
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