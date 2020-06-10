На границе с Казахстаном возобновлена работа КПП «Чалдыбар-автодорожный»

Пункт пропуска «Чалдыбар-автодорожный», расположенный на кыргызско-казахстанском участке границы, возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Уточняется, что проезд через этот КПП открыт до особого распоряжения только для большегрузов для разгрузки другого пункта — «Ак-Тилек-автодорожный». При этом водители в обязательном порядке должны пройти экспресс-тест на COVID-19 в пункте пропуска.

«В случае отрицательного результата сотрудники СКП выдают справку, с которой водители въезжают в Казахстан. Таким образом, сейчас на кыргызско-казахстанской границе функционируют три автодорожных пункта пропуска: «Ак-Тилек» и «Чалдыбар» в Чуйской области и «Чон-Капка» — в Таласской. В пунктах пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» и «Чон-Капка-автодорожный» граждане и грузовые транспортные средства проезжают в соответствии с требованиями распоряжения правительства. Грузовые железнодорожные составы проезжают через пункт пропуска «Каинды-железнодорожный», — сообщили в ГПС.