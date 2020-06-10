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Общество

В Бишкеке за нарушение правил благоустройства оштрафован гражданин Италии

В Бишкеке оштрафовали владельцев магазинов, стройкомпаний и жителей, которые нарушают правила благоустройства столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По ее данным, за беспорядок и мусор на прилегающей территории в одном из переулков столицы на гражданина Италии составили протокол по статье 70 «Несоблюдение чистоты и порядка» Кодекса о нарушениях. По этой же статье оштрафовали арендатора магазина «Оптовые цены» на улице Киевской, штраф от 3 до 13 тысяч сомов.

«Строительная компания KG Group выбрасывала бетонную и песочную смесь на прилегающую территорию стройобъекта в микрорайоне «Джал». Однако с протоколом стройкомпания не согласна, дело передали комиссии по рассмотрению дел о нарушениях», — сказали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155569/
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