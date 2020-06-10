Сооронбай Жээнбеков встретился с активистами города Ош. Что они обсуждали

Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с активистами Оша и обсудил вопросы, которые волнуют жителей южной столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель ОО «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.
По ее словам, на встрече правозащитники и активисты подняли вопросы о несправедливых судебных разбирательствах, в особенности в рассмотрении дел по фактам домашнего насилия.
Поговорили и про законопроект об НКО, отметила Гульгакы Мамасалиева.
Она также сообщает, что активисты и президент обсудили слабую работу общественных приемных по укреплению межнационального согласия, незаконное строительство в регионе, прозрачность управления муниципальным землями в Оше и Джалал-Абаде.
«Сооронбай Жээнбеков сказал, что возьмет на контроль беспредел строительной компании «Эмаком» насчет самовольного строительства. Он интересовался, кто за ними стоит, просил озвучить имена. Также обсудили сотрудничество в усилении деятельности общественных приемных на юге страны по укреплению межнационального согласия», — пишет Гульгакы Мамасалиева.
Напомним, президент с рабочей поездкой находится в Ошской области. Сегодня он почтил память погибших по случаю июньских событий 2010 года. Глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу «Слезы матерей» в городе Оше. Прочитана поминальная молитва.