10 лет ошской трагедии. Глава системы ООН в Кыргызстане сделал заявление

Постоянный координатор системы ООН в КР Озонниа Ожиело сделал заявление по случаю 10-й годовщины июньских событий.

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По его словам, граждане Кыргызстана продемонстрировали стойкость, огромное терпение и способность к восстановлению. «Вы упорно трудились, чтобы заложить прочную основу для примирения и создания условий для мира и процветания. И эта годовщина напоминает нам всем, что общества становятся все более многонациональными, многоконфессиональными и многокультурными», — сказал Озонниа Ожиело.

Мы должны помнить, что примирение — это то, что никогда не заканчивается, это постоянная работа с несколькими целями и начинаниями. Озонниа Ожиело

Он добавил, что разнообразие укрепляет социальную сплоченность и способствует развитию общества. Постоянный координатор системы ООН в КР подчеркнул, что в период, когда пандемия COVID-19 представляет наибольшую угрозу для здоровья и социально-экономической стабильности, разнообразие может служить движущей силой для единства и мобилизации усилий для противостояния этой пандемии.

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«ООН остается вашим партнером на пути развития и продолжит поддержку правительства и народа Кыргызстана в достижении целей устойчивого развития, помогая строить стабильное и процветающее общество, в котором ценится разнообразие, где каждый гражданин чувствует, что он или она принадлежат сообществу и стране, и где наиболее уязвимые группы не остаются позади, а испытывают надежду и получают новые возможности на будущее», — говорится в заявлении.

Межэтнические столкновения начались в ночь на 11 июня 2010 года в Оше. По официальным данным, погибло около 500 человек, ранения получили более 2 тысяч. Тысячи граждан Кыргызстана, представители узбекской национальности, вынужденно бежали из страны.