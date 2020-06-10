11 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17. 00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Лумумбы);

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (6-я, 7-я улицы);

9.00-17.00 — проспект Чуй, 119, улицы Горького, Элебаева, Байтика Баатыра, Руставели, 54;

9.00-12.00 — 7-й микрорайон, 44-48;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Ош-3000, Матисакова, Бердибаева, Шералиева), «Ак-Босого» (улицы Чуй 31 — Чуй 34);

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Арстанбап), Аламединский рынок;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Кырман, Абдрахманова, Магистральная), «Колмо» (улицы Мыскал, Жаштык, Кулиева), «Эне-Сай», «Кок-Жар» (вдоль БЧК от улицы Конорчок до улицы Достоевского), отрезки улиц Масалиева, Садырбаева, Абдрахманова, проспекта Чингиза Айтматова, село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная), улицы Чуйкова, 94, 94а, 97, Раззакова, 4;

10..00-12.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Токольдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская);

12.00-14.00 — улица Саманчина, 1-3, 3а, 3б, 4, 4а;

13.00-15.00 — отрезки улиц Матросова, Жукеева-Пудовкина, Джантошева, переулок Сумской;

14.00-17.00 — улицы Горького, 15, Элебаева, 63, Байтика Баатыра, 49. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (МТФ-2, 1-16, 55/5), Восток (улица Береговая), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Эшмамбет уулу А., Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Гроздь (улица 60 лет Октября), Васильевка (улицы Фрунзе, Юбилейная, Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская, участки № 681, 682, 683), Берлик (улицы Токтогула, Новая, Жумалы), Лесхоз, Беш-Кунгей (улицы Масадык, Проектируемая, Таранчиева);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Проектируемая), Сокулук (улицы Северная, Калинина, Правды, Фрунзе, Ключевая, Спортивная), Новопавловка (улицы Заводская, Строительная, Проектируемая, Северная, Баетова, Крупской, Гагарина, Восточная, Фрунзе, Лавровых, Ала-Арчинская, Советская, Садовая, Почтовая);

9.00-18.00 — город Шопоков (улицы Новостройка, Новооктябрьская, Линейная, Лондон, Геофизика, Заводская, Линейная, Октябрьская, Западная, Степная, Топографическая, Тургенева, Кирова, Вокзальная Достук, Геологическая), села Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Садовая, Западная, Комсомольская, Пионерская, Полевая, Заводская, Юбилейная, Московская), Шалта (улицы Ленина, Боромбаева, Раимбаева, Осмон, Шопокова, Комсомольская, Шабданалы), Манас (улицы Дружбы, Проектируемая), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — село Сосновка;

8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Кызыл-Аскер), Полтавка (улица Гараж), Алексеевка (улица Заводская), город Кара-Балта (улицы Матросова, 17-55, 22-60, Морозова, 21-57, 16-50);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Гагарина), Ак-Суу (улица Вокзальная), Садовое, Крупское (улицы Набережная, Труда), Сретенка (улицы Центральная, Восточная, Ленина, Калинина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловское (улица Центральная, переулок Горького), Чалдыбар, Каинда (улица Московская);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Атая, Строительная), город Кант (улицы Кирова, Толстого, Московская, Тогаева, Ломоносова, Сакибаева, Ворошилова, Пионерская, Чекирова, Спортивная), Люксембург (улицы Ваккера, Тельмана, Советская, Токмокская, Комминтерна);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы, Калиновка, Кош-Канат, Чон-Жар, Карагул, Прогресс, Чуй, Искра, Кайырма, Он-Бир, Маданият, Арал (улицы Школьная, Шоссейная).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (улицы Шакирова, Монуева, Депутатская, Джалал-Абадская, Увамская, Касымова, Ташкентская, Юсупова, Ак-Алтына, Таджикская, Мадумарова, Памирская, Прядильная, Некрасова, Бадыгина, Спортивная, Кулматова, Айни, Уч-Коргон, Куцемилова, Целинная, Олимпийская, Салиева, Папанская, Кантская, Кок-Сайская, Ала-Букинская, Таласская, Джамбульская, Баткенская, Алга, Сары-Ташская, Чуйская, Чаткалская, Ак-Суйская, Кок-Бельская, Алмазар, Салихова, Циолковского, Жуковского, Солнечная, Цветочная, Чернышевского, Шакирова, 8, 9, 11, Спортивная, 1, 1а, Бадыгина, 2, 4, 6, 8, 10), айыльные округа Гульчо, Кара-Кульджа, Жазы, Заргер, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуев, Исанов, Кок-Бел, Папан, Керме-Тоо, поселок Алмалык, села Фуркат, Медресе, Кыргызчек, Малбазар, Кормоцех, Кулиев.

4 Баткенская область Баткенская область